EBOR planuje inwestycje 75 milionów USD w Elemental Holding

Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia w maksymalnej wysokości 472,96 mln zł dla inwestycji "Gazociąg Lwówek - Odolanów" - poinformowało PAP we wtorek Ministerstwo Rozwoju. To kluczowa inwestycja w infrastrukturę gazową, której wartość opiewa na ok. 1,036 mld zł – wskazało.