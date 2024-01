Odszedł z Brukseli, ale kasę wciąż brał. Zmienił zdanie

Lider lewicy Frans Timmermans zrezygnował z kontrowersyjnej odprawy, jaką otrzymywał po odejściu z funkcji holenderskiego komisarza w Brukseli - podał dziennik „De Telegraaf”. Informację o rezygnacji Timmermansa z 15 tys. euro miesięcznie potwierdziła Komisja Europejska.

Były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zrezygnował w sierpniu ubiegłego roku z funkcji holenderskiego komisarza i w konsekwencji wiceszefa KE, po tym jak zdecydował się powrócić do krajowej polityki. Timmermans został liderem listy zjednoczonej lewicy Partii Pracy (PvdA) oraz Zielonych (GroenLinks).

Dodatek przejściowy – 15 tys. euro miesięcznie

Po odejściu ze stanowiska wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Timmermans miał prawo do „dodatku przejściowego” przez kolejne dwa lata. Były komisarz nie chciał wówczas powiedzieć, czy zrezygnuje z odprawy po uzyskaniu mandatu w wyborach do izby niższej parlamentu (Tweede kamer), które odbyły się w listopadzie ubiegłego roku.

„De Telegraaf” podaje w piątek, że lider lewicy pobierał co miesiąc 15 tys. euro z kasy Komisji Europejskiej. Było to przedmiotem krytyki ze strony przeciwników politycznych. Z informacji gazety, potwierdzonej w KE, wynika, że ostatni raz otrzymał on pieniądze w grudniu ub. roku i ostatecznie zrezygnował z pobierania odprawy.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP), sek

