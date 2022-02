Czerwińska: Opozycja nie chciała poprawek w ustawie o covid

Opozycja nie dopuściła do rozmowy o poprawkach do projektu ustawy covidowej i niestety „w bardzo niecny” sposób wykorzystuje pandemię do walki politycznej - powiedziała we wtorek w Sejmie rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Projekt został we wtorek odrzucony przez Sejm, m.in. 24 głosami PiS

Sejm odrzucił we wtorek projekt ustawy zakładający m.in. testowanie pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, jak również wprowadzający poradę telefoniczną udzielaną przez lekarza POZ tylko na wyraźne żądanie pacjenta oraz zaostrzający grzywny za złamanie przepisów dotyczących epidemii. Za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu głosowało w Sejmie 253 posłów, przeciw 152, wstrzymało się 37.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska powiedziała na konferencji w Sejmie po głosowaniu, że jej ugrupowanie wniosło projekt ustawy i zachęcało do pracy nad nim, żeby „być może go poprawić”.

Niestety opozycja nie dopuściła nawet do tego, żeby można było rozmawiać nawet o poprawkach - powiedziała Czerwińska. „Za to, jak będzie wyglądać walka z pandemią, bezpieczeństwo Polaków odpowiada cała klasa polityczna. To nie jest tak, że posłowie opozycji są z tego zwolnieni” - dodała. Rozwiązania, które przedstawiamy, wszystkie natychmiast są krytykowane, torpedowane, atakowane. Opozycja niestety w bardzo niecny, nikczemny sposób wykorzystuje pandemię do walki politycznej i temu się bardzo sprzeciwiamy - mówiła Czerwińska.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel dodał, że PiS od początku mówiło, że w klubie nie będzie dyscypliny w kwestii głosowania nad projektem. I dzisiejsza decyzja jest decyzją parlamentu, jest decyzją demokratyczną parlamentu, my jako PiS przedstawiliśmy takie rozwiązanie, efekt jest, jaki jest - mówił Fogiel.

Dodał, że poprzednie propozycje PiS były krytykowane za brak „ostrza czy sankcji”. „Teraz mieliśmy krytykę, że jest rzekomo zbyt daleko idące” - powiedział Fogiel.

PAP/mt