Wizja sądu mobilizuje dłużników z branży budowlanej do spłaty

Zaległości branży budowlanej w rejestrze dłużników wyniosły 1,54 mld zł w 2021 r. - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Eksperci zwrócili uwagę, że budownictwo to jeden z sektorów, w których zatory płatnicze występują szczególnie często

Na koniec 2021 r. w bazie danych Krajowego Rejestru Długów widniało 47 tys. 93 dłużników z branży budowlanej, którzy mieli 1,54 mld zł zaległości.

Budownictwo to jedna z tych branż, w których zatory płatnicze występują szczególnie często. Moralność płatnicza jest tam niska, co odzwierciedlają dane o upadłościach i restrukturyzacjach - powiedział PAP prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.

Jak dodał, równocześnie skomplikowane powiązania między inwestorami, generalnymi wykonawcami i podwykonawcami utrudniają polubowne odzyskanie pieniędzy od kontrahentów.

Powszechną praktyką w branży jest podważanie zapisów umów. Przedsiębiorcy kierują więc faktury do windykacji sądowej, która często jest ostatnią deską ratunku, aby przywrócić płynność finansową - wyjaśnił ekspert.

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, na które powołuje się KRD wynika, że w 2021 r. przeprowadzono 1888 postępowań restrukturyzacyjnych, z czego 160 dotyczyło firm z branży budowlanej. Zbankrutowało 51 przedsiębiorstw z tego sektora.

Eksperci zwrócili uwagę, że największe ryzyko biznesowe w łańcuchu przedsiębiorstw obsługujących budowę ponoszą małe i średnie firmy.

Mniejsi podwykonawcy powinni zostać zgłoszeni przez generalnego wykonawcę do inwestora, co zapewni tym pierwszym otrzymanie pieniędzy po zakończeniu prac. Nie zawsze tak się jednak dzieje, więc nierzadko zostają bez zapłaty lub jest ona przesuwana w nieskończoność - wskazał Tomasz Zubkowski, dyrektor zarządzający Kancelarią Prawną VIA LEX, która jest partnerem KRD.