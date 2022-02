Rząd zwróci nawet 300 zł miesięcznie za paliwo

Choinka w donicy nadająca się do ponownego zasadzenia, żywność od lokalnych wytwórców czy unikanie jednorazowych dekoracji - to kilka z 12 rad, jakie pojawiły się w grudniu na stronie internetowej brytyjskiego rządu, dla osób chcących spędzić święta Bożego Narodzenia w taki sposób, by jak najmniej zaszkodzić planecie