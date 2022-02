Europejscy przywódcy chwalą spotkanie z prezydentem Dudą

W poniedziałek w instytucjach UE i w siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego prezydent Duda przeprowadził rozmowy z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej Charles’em Michelem i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Von der Leyen: dobre spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą na temat sytuacji bezpieczeństwa. Michel: z prezydentem Andrzejem Dudą podkreśliliśmy solidarność z Ukrainą

Prezydent po rozmowach z szefami KE i RE: Potrzeba nam jedności europejskiej. Jest pewna ulga, że pojawiła się inicjatywa ws. Sądu Najwyższego

Zgodziliśmy się przede wszystkim, że tego co potrzeba, to jest jedność europejska, jedność i jeszcze raz jedność - powiedział dziennikarzom w Brukseli prezydent Andrzej Duda po spotkaniach z szefową KE i przewodniczącym RE. - Przedstawiłem swoje stanowisko w tej sprawie, powiedziałem jakie intencje mi przyświecały i wyraziłem nadzieję, że to pozwoli zakończyć te dyskusje między KE a polskimi władzami, jak również uzdrowi sytuację w SN - relacjonował prezydent Duda.