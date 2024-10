Ukrainka miała pod bluzką ponad 26 tys. euro

Obywatelka Ukrainy przewoziła przez granicę ponad 26 tys. euro w gotówce. Pieniądze ukryła pod odzieżą, którą miała na sobie. Nie zgłosiła przewozu tej gotówki, dlatego dostała mandat w wysokości 12 tys. zł.

Kobieta przekraczała granicę na kolejowym przejściu Przemyśl – Medyka – poinformowała Agata Zienkiewicz z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

„Funkcjonariusze z podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej, którzy kontrolowali wjeżdżający do Polski pociąg, znaleźli pod odzieżą wierzchnią Ukrainki ponad 26 tys. euro. To równowartość ok. 115 tys. zł” – dodała.