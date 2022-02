Europejscy wydawcy chcą powstrzymać Google. Pośpieszają KE

Czołowi wydawcy z Europy skierowali skargę do Komisji Europejskiej na działania Google

Google wyraźnie dominuje na rynku reklamy internetowej. Ich wpływy znacznie poszły w górę, a cały segment opiera się na wyszukiwarce tego koncernu. Rosną również przychody z YouTube’a i innych platform.

W międzyczasie jednak ich funkcjonowanie budzi kontrowersje i konflikty z innymi koncernami. Już od 2019 roku sprawę bada Unia Europejska. Ukarała Google grzywną w wysokości 1,49 mld euro za wykorzystywanie przez koncern dominującej pozycji na rynku reklamy w wyszukiwarkach internetowych.

Od 2021 roku Google jest też na celowniku Komisji Europejskiej. Sprawcza czy Big Tech nie ma pozycji monopolu reklamowego na rynku.

Same koncerny rywalizujące z Google też nie stoją bezczynnie. Jak pisze portal Wirtualne Media - firmy medialne zrzeszone w European Publishers Council skierowały do Komisji Europejskiej skargę, w której apeluje do regulatora o przyspieszenie działań związanych ze wspomnianym dochodzeniem. Wydawcy podkreślają, że dzień po dniu ponoszą wymierne straty finansowe związane z monopolistycznymi działaniami Google na rynku reklamowym. Chcą, aby KE jak najszybciej zastosowała mechanizmy skutecznie blokujące tę sytuację.

KE jeszcze nie zajęło oficjalnego stanowiska wobec skargi.

Wirtualne Media/KG