Michel: Ta inwazja to skutek Majdanu, geopolityczny terroryzm

Władimir Putin prowadzi wojnę, bo naród Ukrainy na Majdanie dokonał wyboru na rzecz pokoju, demokracji i praworządności; rosyjska inwazja to geopolityczny terroryzm - powiedział we wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego szef Rady Europejskiej Charles Michel

Putin prowadzi wojnę, bo naród Ukrainy na Majdanie dokonał wyboru na rzecz pokoju, demokracji i praworządności. Ten wybór nie jest jedynie wyborem Ukrainy. To atak także na ład międzynarodowy, na demokrację, na godność ludzką. To (co robi Rosja - PAP) to jest terroryzm geopolityczny - podkreślił Michel. Putin myślał, że złamie jedność europejską, ale się pomylił. (…) Myślał, że będziemy bierni, ale się przeliczył. Trzeba zachować stanowczość i godność - dodał.

Zaapelował do Rosji, by zakończyła wojnę. „Rosjanie, Rosjo, zakończcie tę wojnę. Powróćcie do domów” - wezwał Michel.

Ponadto szef Rady Europejskiej przyznał, że sankcje nałożone na Rosję dotkną również UE, przekonywał jednak, że działania te są konieczne, bo stawką są europejskie wartości.

PAP/mt