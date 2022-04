Co ze zmianami podatkowymi? Wiemy kiedy trafią do Sejmu

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, projekt zmian podatkowych trafi na posiedzenie Sejmu w ostatnim tygodniu kwietnia - zapowiedział w środę wiceminister finansów Artur Soboń.

Przedstawiciel MF zapytany na antenie radiowej Jedynki, kiedy wejdą w życie zmiany podatkowe dotyczące m.in. zmian w podatku PIT, odpowiedział: „Jeśli uda nam się - a cały czas idziemy zgodnie z planem, (…) - jeśli uda nam się zebrać w tym tygodniu uwagi, które spłynęły w ramach konsultacji projektu zmian w podatku PIT, w przyszłym tygodniu (możemy - PAP) rozpocząć ścieżkę rządową i na koniec kwietnia (może-PAP) trafić do Sejmu, (…) jeślibyśmy wtedy trafili do Sejmu, to termin lipcowy jest całkowicie realny” - powiedział.

Według Sobonia, gdy przepisy wejdą w życie, tak jak planowano, dolna stawka PIT będzie obniżona do 12 proc. od 1 stycznia 2022 r., a w zaliczkach, czyli - jak powiedział - w „naszych wynagrodzeniach” - od 1 lipca 2022 r.

W poniedziałek Ministerstwo Finansów poinformowało, że zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian w podatku PIT.

Zgodnie z zaproponowanymi przez resort finansów rozwiązaniami, od 1 lipca tego roku ma zostać obniżona dolna stawka PIT z 17 proc. do 12 proc., zlikwidowana zostanie tzw. ulgi dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022).

PAP/ as/