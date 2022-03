Na GPW za sprawą globalnych inwestorów silne wzrosty i duże obroty

Na środowej sesji GPW silnie rosły największe spółki przy bardzo dużych obrotach. Było to efektem wykluczenia rosyjskich aktywów z inwestycji międzynarodowych i przenoszenia globalnych inwestorów na rynek polski – powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski. Jego zdaniem, polskie duże spółki w najbliższych miesiącach mogą się zachowywać lepiej niż podmioty małe i średnie, które nie będą w tych międzynarodowych przepływach partycypować

Nikt chyba nie oczekiwał, że efektem wykluczenia rosyjskich aktywów z inwestycji międzynarodowych może być tak dynamiczne przenoszenie globalnych aktywów na rynek polski. To powoduje, że środowa sesja na giełdzie w Warszawie była bardzo mocna zarówno pod względem zmian procentowych jak i na tle świata, a wzrostom największych spółek towarzyszyły bardzo duże, przekraczające 2,8 mld zł obroty - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski. Odzwierciedleniem dzisiejszych nastrojów na krajowej giełdzie może być ponad 30 proc. wzrost akcji JSW przy gigantycznych, niemal 400 mln obrotach, gdzie zapewne oprócz kapitału zagranicznego pojawił się również krajowy kapitał spekulacyjny. Moim zdaniem, na tych akcjach zbliżamy się do jakiś co najmniej lokalnych ekstremów – powiedział.

Analityk zwrócił także uwagę na silne wzrosty spółek energetycznych, co jego zdaniem, ma związek z oczekiwaniami inwestorów, że w obliczu wojny na Ukrainie cele ekologiczne UE mogą być obecnie przesunięte na dalszy plan.

Moim zdaniem, w przypadku takich spółek jak PKO BP, Pekao, KGHM czy PKN Orlen obserwujemy napływ kapitału z zagranicy, który to kapitał koszykowo kupuje nasz indeks – dodał Cisowski. Wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że dzięki relokacji globalnych kapitałów, polskie duże spółki w przeciągu najbliższych miesięcy mogą się zachowywać lepiej niż podmioty małe i średnie, które nie będą w tych międzynarodowych przepływach partycypować. Spodziewamy się jednak dużej zmienności rynkowej i być może dalszych pozytywnych niespodzianek w zachowaniu poszczególnych spółek z WIG20 – powiedział analityk DI Xelion.

Zdaniem analityka, krajową giełdę może wspierać również polski złoty, na którym to NBP przy wsparciu MF, zarysował poziomy 4,83 na EUR/PLN oraz 4,3 na USD/PLN jako te, które będą bronione. Zdaniem Cisowskiego, może to ułatwić napływ kapitału zagranicznego do Polski.

WIG20 zakończył środową sesję wzrostem o 3,91 proc. do 2.043,96 pkt., WIG zwyżkował o 2,71 proc. do 61.659,34 pkt. Zyskał również reprezentujący małe spółki sWIG80, który zamknął się z 1,4 proc. plusem na poziomie 18.362,36 pkt. Relatywnie niewielkie 0,19 proc. spadki zanotował tylko mWIG40, który zakończył sesję na 4.447,97 pkt.

Obroty na szerokim rynku kolejną sesję były duże i wyniosły 2,81 mld zł, z czego 2,33 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX zyskiwał 0,6 proc., francuski CAC 40 rósł o 1,52 proc., brytyjski FTSE 250 zwyżkował o 0,99 proc.

W środę rosyjskie giełdy były w dalszym ciągu zamknięte.

W tym czasie indeksy giełd amerykańskich rosły. Nasdaq100 zyskiwał 0,25 proc., S&P500 rósł o 0,95 proc., a DJI notowany był o 1,14 proc. wyżej w porównaniu do wtorkowego zamknięcia.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 11 z 14 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG Energetyka (10,14 proc.), WIG Górnictwo (9,41 proc.) oraz WIG Paliwa (9,21 proc.).

Straciły zaś WIG Spożywczy (-14,03 proc.), o WIG Odzież (- 2,16 proc.) oraz WIG Budownictwo (-0,37 proc.).

WIG Ukraine spadł o 14,32 proc. do poziomu 284,59 pkt. i ustanowił nowe, roczne minima.

W WIG20 liderem wzrostów były akcje JSW, które zyskały 31,3 proc. przy 392 mln obrotu.

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował, by Komisja Europejska zdecydowała się na embargo na węgiel rosyjski. Rosja jest od lat największym dostawcą węgla do Unii Europejskiej. Według Eurostatu, w 2020 roku 49 proc. unijnego importu pochodziło z Rosji.

Bardzo duże wzrosty zanotowały również akcje PGNiG (17,97 proc.), którym towarzyszyły obroty na poziomie 113 mln zł.

Jak powiedział PAP Biznes Michał Kozak z DM Trigon DM, „rosnące ceny gazu w Europie działają pozytywnie na część wydobywczą PGNiG, zwłaszcza po konsolidacji aktywów INEOS w czwartym kwartale zeszłego roku. Z tym można powiązać rosnące akcje PGNiG. Do tego nastąpiło tąpnięcie na rynku uprawnień do emisji CO2. Ich cena spadła z 90 do 65 euro w ciągu 2-3 dni, ale to działa bardziej na energetykę, tylko trochę na ciepło, więc dla PGNiG to nie jest kluczowy czynnik”.

Wśród liderów wzrostów środowej sesji były również spółki energetyczne, z których PGE zyskało 15,67 proc., a Tauron urósł o 11,23 proc.

Mocno zyskały także KGHM (6,23 proc.) oraz spółki z branży paliwowej. Lotos wzrósł o 7,4 proc., a PKN Orlen - o 6,08 proc.

Jak poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, spółka porozumiała się w sprawie zamówienia pięciu dodatkowych tankowców ropy z Morza Północnego od Saudi Aramco. Koncern poinformował także w komunikacie prasowym, że w pełni zabezpiecza dostawy ropy naftowej do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Zaopatrzenie w surowiec odbywa się na bieżąco. W momencie wstrzymania dostaw z kierunku wschodniego, dostawy będą realizowane z kierunków alternatywnych. Jak podano, ciągłość pracy zakładów grupy w Europie jest i będzie zabezpieczona.

Wzrosły również kursy wszystkich, największych pod względem kapitalizacji spółek finansowych, z których najwięcej zyskało PZU (3,03 proc.) oraz Santander Bank Polska (2,51 proc.).

Najsłabiej w WIG20 zachowywały się spółki z branży odzieżowej. CCC spadło o 3,19 proc., a LPP - o 3,44 proc.

Wyraźnie zniżkowały również akcje Allegro, które straciły 3,13 proc. i zamknęły się na 29,255 zł przy 109 mln zł obrotu. Jak podała spółka w komunikacie, Allegro ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zakup Mall Group i WE DO CZ, co było ostatnim warunkiem zawieszającym transakcję.

Spośród spółek z mWIG40 najmocniej, o 21,97 proc. zyskały akcje Famuru, przy dużych sięgających 10 mln zł obrotach.

O 10 proc. wzrosły natomiast akcje Develii, 8 proc. zyskało PKP Cargo, a o 7,14 proc. przy 13,8 mln zł wzrosła Enea.

W tym segmencie rynku najmocniej zniżkował Kernel Holding (-24,33 proc.), a po ok. 8 proc. spadły akcje mBanku oraz AmRestu.

W sWIG80 o 50 proc. wzrosły akcje Lubawy przy ok. 29,3 mln zł obrotu, a ich kurs zbliżył się do historycznych maksimów pochodzących jeszcze z 2006 roku. Lubawa produkuje między innymi wyposażenie wojskowe, hełmy oraz kamizelki kuloodporne. Zajmuje się również realizacją specjalnych zamówień dla wojska i służb mundurowych.

Bardzo mocno wzrosły również akcje Bogdanki (30,33 proc.) przy 80 mln zł obrotu. O 28,44 proc. zyskał Serinus Energy przy 9,2 mln zł obrotu. Bogdanka zanotowała roczne maksima, a Serinus jest notowany na najwyższych poziomach od października 2021 roku.

Ponad 20 proc. wzrost zanotował również Cognor Holding (26,14 proc.) oraz Bumech, który zyskał 21,34 proc. Wśród liderów wzrostów w tym segmencie rynku były także ZE PAK (16,92 proc.) oraz Stalprodukt (15,76 proc.).

W sWIG80 najwięcej straciły spółki z indeksu WIG Ukraine. IMC spadło o 21,84 proc., a akcje Astarty straciły 18,86 proc. Z krajowych spółek w tym indeksie najmocniej spadły walory Rafako (-9,6 proc.), a o 7,56 proc. zniżkował Pekabex.

PAP/KG