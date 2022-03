Belka: Rosja stanie się podnóżkiem Chin

Rosja gospodarczo już przegrała - powiedział w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski prof. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego. Zdaniem ekonomisty, świat zacznie przyspieszać transformację energetyczną, co ostatecznie podkopie sytuację gospodarczą Rosji, która w dużej mierze zależy od eksportu paliw.

Najbardziej dotkliwe byłoby embargo na rosyjskie paliwa, czyli gaz i ropę. Ale to jest o tyle mało prawdopodobne, że na krótką metę podważyłoby to funkcjonowanie gospodarki niektórych krajów europejskich. My też jesteśmy przecież importerem rosyjskiej ropy. To byłby niewątpliwie najbardziej dotkliwy cios. Ale poza tym trzeba gonić popleczników Putina, którzy przecież nie własną pracą dorobili się olbrzymich majątków. Tak długo, jak to nie będzie zagrażać bezpośrednim udziałem w wojnie, należy Ukraińcom dostarczać środki do prowadzenia wojny, czyli broń – powiedział Marek Belka w rozmowie z Agnieszką Kopacz.

Jego zdaniem świat zacznie przyspieszać transformację energetyczną, w stronę odnawialnych źródeł, albo atomu, co mocno podkopie sytuację Rosji i doprowadzi do tego, że stanie się ona podnóżkiem Chin.

