Te firmy zostają w Rosji. Internauci wzywają do bojkotu

Większość firm decyduje się na zawieszenie inwestycji i działalności w Rosji. Jest to oczywiście związane z agresją wojsk Władimira Putina wobec Ukrainy. Jednak nie wszystkie się na to decydują, co spotyka się z dużą krytyką internautów

Jak dowiadujemy się na Wirtualne Media, są to między innymi Danone, sieć marketów budowlanych Leroy Merlin, sieć marketów spożywczych Auchan i sieć sklepów sportowych Decathlon. Te trzy ostatnie mają jednego właściciela – francuską Groupe Adeo (Asscoiate Familiale Mulliez).

Leroy Merlin nie tylko zdecydował się na kontynuowanie funkcjonowania, ale i zamierza wykorzystać sytuację zwiększając asortyment w Rosji. Zapowiedział, że w zamian w trybie natychmiastowym przeznacza 1 milion zł na wsparcie materialne i finansowe obywateli Ukrainy. Podkreślają, że jest to jedynie pierwszy etap działań pomocowych. Natomiast Auchan także deklaruje wsparcie humanitarne dla ofiar, ale przy negatywnych komentarzach odsyła do centrali. Decathlon z kolei milczy.

Internauci bezlitośnie komentują to w mediach społecznościowych.

