Kasa Stefczyka pomaga Ukrainie

Brutalna agresja Rosji na Ukrainę zaszokowała cały świat. Polacy przodują w niesieniu pomocy humanitarnej pokrzywdzonym w czasie wojny. Pomaga administracja państwowa, pomagają firmy, niespotykaną w historii pomoc niosą Polacy indywidualnie

Do pomocy Ukrainie włącza się również Kasa Stefczyka wspólnie z Fundacją Marcina Gortata MG13.

Nie możemy zostać obojętni w obliczu ogromnej tragedii humanitarnej, a przede wszystkim w obliczu ludzkich dramatów, jakie dzieją się tuż za naszą wschodnią granicą – mówi Krzysztof Lewandowski, członek zarządu Kasy Stefczyka. – Dlatego od początku wojny Kasa Stefczyka wraz z naszymi partnerami prowadzi działania zmierzające do wsparcia Ukrainy i uchodźców. Wspieramy zakup tego, co jest najbardziej potrzebne dla mieszkańców, ale też dla obrońców Ukrainy – dodaje.

Fundacja Marcina Gortata MG13 założona polską gwiazdę NBA, przy wsparciu Kasy Stefczyka organizuje pomoc dla Ukrainy, w ramach której kupowane jest to, co naprawdę niezbędne do utrzymania wysokiego morale obrońców Ukrainy. W szczególności, za przekazane środki, organizowany jest sprzęt medyczny i wojskowe racje żywieniowe, które służą zarówno wojskowym, jak i cywilom w ogarniętym wojną kraju. Dary już trafiają do Ukraińców.