Pekao podpowiada jak finansowo mieć z górki

Zbyt wysokie raty kredytów i mnogość zobowiązań potrafią być prawdziwym utrapieniem i sprawić, że w życiu ma się „pod górkę”. Jak z niej bezpiecznie zjechać podpowiada Bank Pekao zachęcając w najnowszej kampanii reklamowej do swojej pożyczki konsolidacyjnej. Przy okazji warto sprawdzić, czy nie traci się niepotrzebnie pieniędzy na codziennym bankowaniu – i zmienić rachunek na Konto Przekorzystne, w którym wiele usług jest bezpłatnych.

Oferta pożyczki konsolidacyjnej w Banku Pekao jest dziś jedną z najatrakcyjniejszych na rynku. Bank proponuje 0% prowizji od kredytów i pożyczek spłacanych w innych bankach w kwocie od 10 tys. zł i 0% prowizji od dodatkowych środków na dowolny cel w wysokości do 25% konsolidowanej kwoty.

Konsolidacja kredytów daje szanse obniżenia kosztów spłacanych rat i otrzymania dodatkowych środków na bardzo atrakcyjnych warunkach z prowizją 0%. Warto sprawdzić, o ile mniej można płacić z naszą pożyczką konsolidacyjną. Klient może też otrzymać niższe oprocentowanie w porównaniu do tego, które ma teraz. Dzięki temu zarządzanie budżetem staje się prostsze. Warto więc rozważyć skorzystanie z pożyczki konsolidacyjnej Banku Pekao z prowizją 0% i przekonać się, o ile łatwiej będzie nam planować wydatki – mówi Piotr Gołąb, Dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao S.A.

Aby spłacić kredyty posiadane w innych bankach, wystarczy wizyta w dowolnej placówce Pekao. Jeszcze łatwiej to zrobić, będąc klientem banku – można to zrobić kontaktując się z infolinią lub on-line, w bardzo prostym procesie pożyczki konsolidacyjnej na klik. Po wypełnieniu podstawowych informacji należy z listy spłacanych kredytów wybrać te, które mają zostać przeniesione do Pekao oraz wpisać kwotę, jaką klient chciałby dodatkowo otrzymać na dowolny cel.

Przy okazji porządkowania kredytów i pożyczek warto sprawdzić czy koszty naszego codziennego bankowania mogą również być mniejsze. Bank Pekao zachęca do otwarcia Konta Przekorzystnego za 0 zł. Klient nie płaci zarówno za prowadzenie rachunku , jak również za obsługę wydanej do niego karty debetowej Mastercard oraz wypłaty gotówki dokonywane przy jej pomocy ze wszystkich bankomatów w Polsce przez cały okres kredytowania. To oferta dla nowych - ale także dla stałych klientów banku, którzy podpiszą umowę o pożyczkę konsolidacyjną. Otwarcie konta jest bardzo wygodne i proste: online na selfie w aplikacji PeoPay – to pozwoli skorzystać dodatkowo z aktualnych promocji za założenie konta (więcej na pekao.com.pl/konto-osobiste).

Specjalna oferta pożyczki konsolidacyjnej i Konta Przekorzystnego dostępna jest do 31 maja 2022 r.