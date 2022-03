Włochy: mafie czerpią zyski podczas wojny

„Mafie wykorzystują trudności rynkowe i samą wojnę, by czerpać korzyści zarówno z handlu produktami, jak i bronią” - ostrzegł w niedzielę włoski prokurator do walki z mafią Federico Cafiero de Raho. Jego zdaniem takie ryzyko niesie też wojna na Ukrainie

Krajowy prokurator cytowany przez Ansę oświadczył, że wojna na Ukrainie to dla przestępczości zorganizowanej okazja do spekulacji w handlu towarami i nielegalnego zakupu broni.

Za każdym razem, gdy dochodzi do kryzysu, mafie starają się wykorzystać kanały, by czerpać zyski. To mechanizm, który powtarza się w historii sądownictwa i został wiele razy ujawniony - przypomniał włoski prokurator.