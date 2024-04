Z fabryki w Tychach nie wyjedzie Milano, a Junior

Producent samochodów Alfa Romeo, po krytyce ze strony włoskiego rządu, zmienił nazwę nowego modelu, który będzie produkowany w Tychach. Auto nie będzie się nazywało Milano, jak wcześniej ogłoszono, ale Junior.

Agencja Ansa informuje o zadowoleniu rządu w Rzymie z tej decyzji.

Spór o nowy samochód, który będzie produkowany w polskiej fabryce, należącej do francusko-włosko-amerykańskiego koncernu Stellantis, wybuchł, gdy minister do spraw firm i Made in Italy Adolfo Urso oświadczył, że „w Polsce nie wolno produkować samochodu o nazwie Milano”.

Powołał się on na ustawę, zabraniającą praktyki tzw. Italian sounding. To chwyt marketingowy, który polega na używaniu nazw włoskich lub imitujących włoskie, by zasugerować klientom, iż produkt pochodzi z Włoch.

W poniedziałek szef Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato oświadczył: „Chociaż uważamy, że nazwa Milano jest zgodna ze wszystkimi przepisami prawa i że są obecnie tematy o większym znaczeniu niż nazwa nowego samochodu, Alfa Romeo postanawia zmienić nazwę z Milano na Junior, w duchu spokoju i odprężenia”.

Ansa podała, że źródła we włoskim rządzie wyrażają “wielką satysfakcję” z decyzji producenta aut.

Rozmówcy agencji wyjaśnili, że decyzja zapadła po rozmowach z koncernem Stellantis, któremu rząd przekazał, iż „takie praktyki niosą ryzyko wyrządzenia szkód produkcji na włoskim terytorium”.

