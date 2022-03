Polska chce nowych środków na uchodźców z Ukrainy

Polska postuluje uruchomienie nowych środków z UE, aby móc sprostać wyzwaniom związanym z masowym napływem uchodźców do naszego region - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Szef MFiPR Grzegorz Puda rozmawiał w poniedziałek z ministrami ds. polityki spójności i rozwoju regionalnego krajów Grupy Wyszehradzkiej o polityce spójności na rzecz uchodźców w Europie, wsparcia dla Ukrainy, w tym pomocy humanitarnej wobec osób chroniących się przed działaniami wojennymi.

W rozmowie z ministrami V4 Puda wskazał, że potrzebna jest kompleksowa dyskusja nt. gospodarczych i humanitarnych skutków agresji na Ukrainie.

Polska przyjęła do tej pory 2 mln uchodźców z Ukrainy. Ta sytuacja wymaga natychmiastowych działań i robimy, co możemy, aby pomóc ludziom pokrzywdzonych przez terror rosyjski. Ale oczywiście wpływa to na nasze finanse publiczne i kwestię usług publicznych dostarczanych przez samorządy, szczególnie w regionach przygranicznych, ale także dużych miastach - powiedział, cytowany w komunikacie.