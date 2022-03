Dużo energii, mniej przyzwoitości. Oto rodzina za Leroy Merlin

Leroy Merlin, podobnie jak sieć supermarketów Auchan i sklepów sportowych Decathlon nie mają zamiaru wycofać się z Rosji. To wbrew trendowi i poświęceniu czasem miliardowych zysków przez inne koncerny, które na znak protestu i solidarności z Ukrainą z Rosji się jednak wycofały. Jest coś, co łączy jednak te francuskie sieci, które w obecnej sytuacji są „łamistrajkami”. Należą do tego samego właściciela - holdingu należącego do rodziny Mulliez, piętnastej najbogatszej rodziny świata

Choć właściciel holdingu, Gerard Mulliez, do którego należą Auchan, Leroy Merlin i Decathlon uważa się za dobrego Chrześcijanina, a do jednego z wywiadów ustawił w tle swoje zdjęcie z papieżem Janem Pawłem Drugim, jego działania wydają się przeczyć jego poglądom i wierzeniom. Dużo mówił o wartościach - kiedyś. Owoce okazują się inne.

Rodzina Mulliez zbudowała imperium handlowe, zanim Gerard Mulliez założył Auchan w 1961 roku. Auchan wyrosło na jedną z największych sieci supermarketów w Europie. Rodzinna spółka holdingowa, Association Familiale Mulliez, kontroluje zdywersyfikowaną grupę przedsiębiorstw detalicznych, w tym sieć Leroy Merlin z sektora DIY (Do It Yourself, aranżowania i remontów domów). Ich biuro rodzinne, Creadev, skupia się na przedsiębiorcach próbujących zwiększyć dostęp do niezbędnych towarów i usług.

Historia tej rodziny to już cztery pokolenia. Miasto rodzinne - Lille we Francji. Wartość majątku szacowana jest na 45,9 miliarda dolarów.

Rodzina ma również spółkę inwestycyjną Creadev, która przeznacza co roku około 236 milionów dolarów na inwestycje.

Gerard Mulliez urodził się w 1931 roku we francuskim Roubaix. Jego rodzina w tym czasie prowadziła firmę odzieżową. W 1961 roku Mulliez otworzył pierwszy sklep Auchan we Francji. W 1998 roku Auchan wszedł na wynek węgierski. Znany jest z niechęci do banków, giełdy oraz funduszy inwestycyjnych. Podobno to z tego względu nie wprowadził spółki na giełdę. W 2004 otrzymał order Legii Honorowej.

W 2020 roku Chińska firma Alibaba zappłaciła 3,6 miliarda dolarów za przejęcie kontroli nad chińskim operatorem hipermarketu z rodziny Mulliez.

Jak widać poniżej, mimo sędziwego już wieku Mulliez lubi udzielać się publicznie i nadal ma dużo energii.

W tym wszystkim nie chodzi o pieniądze. Samo zarabianie nie daje satysfakcji. W tym wszystkim chodzi o zbudowanie czegoś wielkiego z ludźmi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i ufają sobie nawzajem. To o to w tym wszystkim chodzi - mówił w wywiadzie (poniżej) niemal 10 lat temu. Jak widać, sporo się zmieniło.

Wiele francuskich firm jednak stać było na to, by wycofać się z działalności w Rosji. O ile nawet można w pewien sposób rozumieć np. Renault, które bez działań w Rosji po prostu zbankrutuje, tak niepochamowanego apetytu niektórych na pieniądze zrozumieć nie można i nie można w takiej sytuacji takiego działania nie potępiać.

Jak widać, dużo w swoich wystąpieniach pan Mulliez mówił i mówi o wartościach. Tymczasem, jak zwykle, „Po owocach ich poznacie”…

mw

