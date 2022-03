Misja pokojowa na Ukrainie: Co sądzą Polacy?

Ponad 53 proc. ankietowanych uważa, że do Ukrainy powinna zostać wysłana międzynarodowa misja stabilizacyjna pod flagą NATO, ONZ lub inną. Niemal 60 proc. sądzi, że jeśli taka inicjatywa będzie miała miejsce, to Polska powinna wziąć w niej udział – wynika z sondażu dla DGP i RMF FM.

Wyniki badania, zrealizowanego przez United Surveys, publikuje we wtorek „Dziennik Gazeta Prawna”.

Z propozycją wysłania misji pod międzynarodową flagą w zeszłym tygodniu w Kijowie wyszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński. Temat ma być forsowany w tym tygodniu na szczytach Rady Europejskiej i NATO.

Na pytanie, czy do Ukrainy powinna zostać wysłana międzynarodowa wojskowa misja stabilizacyjne pod flagą NATO, ONZ lub inną 53,2 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, przeciwko było 26,1 proc., a 20,7 proc. nie miało zdania.

Jak pokazują szczegółowe wyniki, w podziale na elektoraty to wyborcy obozu rządowego w największym stopniu (80 proc.) popierają ten pomysł. W przypadku wyborców opozycji chwali go co drugi. Wśród niezdecydowanych misja cieszy się aprobatą 46 proc.

Na pytanie, czy gdyby do takiej misji doszło, powinni wziąć w niej udział polscy żołnierze, twierdząco odpowiedziało 59,2 proc. ankietowanych, a 31,8 proc. powiedziało „nie”. Zdania nie miało na ten temat 9 proc. badanych. Najwięcej zwolenników takiego ruchu jest wśród wyborców obozu rządowego – 75 proc. Wśród wyborców opozycyjnych i niezdecydowanych jest to po 61 proc.

PAP/ as/