Netto kończy przejmowanie Tesco

Blisko 650 sklepów, ponad 240 tys. mkw. powierzchni handlowej, 5 centrów dystrybucyjnych i 9000 pracowników – tak w liczbach wygląda Netto po zakończeniu procesu konwersji Tesco. Dzięki przejęciu polskiej części biznesu Tesco Netto stało się czołową marką na rynku dyskontów w Polsce. W przebudowę dawnych placówek Tesco Saling Group zainwestowała 750 mln złotych

Rok temu, 16 marca 2021 r. UOKiK wydał zgodę na przejęcie części biznesu Tesco na terenie Polski przez Salling Group, właściciela sieci Netto. Wartość transakcji wyniosła aż 900 mln złotych. Wkrótce potem ruszyła przebudowa placówek Tesco na Netto, a pierwsze sklepy pod nowym szyldem zostały otwarte już w maju 2021 r.

Rok później, po zakończeniu konwersji, Netto może poszczycić się prawie 650 sklepami i 5 centrami dystrybucji zlokalizowanymi w całej Polsce. Blisko 250 z tych obiektów to dawne placówki Tesco. Obecnie Netto zatrudnia ok. 9000 pracowników, z czego 4000 to osoby, które dołączyły do zespołu Netto w ramach procesu konwersji.

Ostatnie 12 miesięcy było dla naszej organizacji niezwykle intensywnym czasem. Konwersja Tesco do Netto, jej złożoność oraz tempo, to proces, który realizowany był równolegle do podstawowej działalności biznesowej, czyli sprzedaży i obsługi klientów w istniejących sklepach. Czy nie mieliśmy obaw o realizację konwersji zgodnie z założeniami? Oczywiście, że tak. Po drodze pojawiły się wyzwania, które choć mogły, nie stanęły nam na przeszkodzie, by przeprowadzić integrację Tesco z Netto w przyjętym terminie, a nawet ją przyspieszyć. Fakt, że w ciągu 12 miesięcy Netto zmieniło swój charakter z sieci regionalnej do ogólnopolskiej, zwiększając się o blisko 250 sklepów, jest zasługą ludzi – pracowników Netto i Tesco. Ich pasja, zaangażowanie i trud wkładany w codzienną pracę przełożyły się na doskonały efekt, z którego dziś możemy być dumni. Dziękuję im wszystkim – mówi Hugo Mesquita, CEO Netto Polska.

W przebudowę dawnych placówek Tesco Saling Group zainwestowała 750 mln złotych. Dzięki konwersji sieć Netto pojawiła się na wschodzie kraju – w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz wzmocniła swoją obecność w pozostałych regionach. Netto zadebiutowało w 119 miejscowościach, m.in. Krakowie, Zakopanem czy Białymstoku, docierając ze swoją ofertą do nowych klientów. Obecnie sieć jest najbardziej rozwinięta w województwie dolnośląskim, mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Kończymy proces konwersji, ale nie zatrzymujemy się. Przed nami kolejne wyzwania. Obecnie rozpoczynamy proces modernizacji naszych placówek, by dostosować je do formatu 3.0, który jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych konsumentów. Dalej będziemy chcieli rozwijać naszą sieć. W 2022 r. planujemy otworzyć 15 nowych sklepów – dodaje Hugo Mesquita.

Wszystkie nowo otwierane sklepy Netto utrzymane są w formacie 3.0. W sferze wizualnej to minimalistyczny wystrój wnętrz zapewniający komfort zakupów dzięki szerokim alejkom, neutralnemu oświetleniu oraz zastosowaniu naturalnych materiałów wyposażenia wnętrz. Obecnie w Polsce otwartych jest około 350 sklepów Netto 3.0.

Dyskonty Netto oferują klientom około 3,5 tys. produktów. Ważną częścią oferty, stale rozwijaną, jest asortyment marek własnych, których wysoka jakość idzie w parze z możliwie najniższą ceną. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują Sztuka Mięsa – świeże mięsa pochodzenia polskiego w opakowaniach z recyklingu, Miletto – wybór nabiału tworzonego według tradycyjnych receptur, Premieur – linia wykwintnych produktów takich jak wędliny, owoce morza, kawy czy słodycze i Hello Sensitive – bezzapachowe, hipoalergiczne i niezawierające barwników artykuły dla najmłodszych. Sieć wyróżnia się także ofert Z zieleniaka, w ramach której klienci mogą wybierać spośród ponad 150 rodzajów warzyw i owoców oraz ofertą Półki zdrowia, na której znaleźć można produkty BIO, bezglutenowe, bezcukrowe i bezlaktozowe.

Sieć handlowa, w Polsce jest od 26 lat i obecnie ma w Polsce blisko 650 sklepów i pięć centrów dystrybucyjnych. Zatrudnia ponad 9 tys. osób. Ten stan posiadania daje temu detaliście trzecią pozycję na polskim rynku dyskontów. Poza Polską sieć obecna jest w Danii i Niemczech

