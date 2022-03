Sprzęt z USA będzie szybciej? Błaszczak: "Prowadzimy rozmowy"

„Prowadzimy rozmowy, które mają przyspieszyć dostawy sprzętu z USA, a obecna sytuacja bezpieczeństwa stanowi bez wątpienia silny argument w tych dyskusjach” - powiedział w wywiadzie szef MON Mariusz Błaszczak.

Szef resortu obrony w rozmowie z portalem Defence24.pl opowiadał o tym, iż istnieje szansa na to by nowoczesny, amerykański sprzęt dotarł do Polski szybciej.

Zarówno wiceprezydent Kamala Harris, jak również Sekretarz Obrony Lloyd Austin podczas ostatnich wizyt w Polsce wyrazili zrozumienie dla naszych starań. Niczym niepodyktowana i niesprowokowana barbarzyńska agresja Rosji na Ukrainę pokazuje, że musimy się zbroić i że obrany kierunek jest zasadny i dobry.

Błaszczak informował też o tym co Polska już wynegocjowała:

Wzmacniamy Wojsko Polskie i robimy to skutecznie w każdej domenie. Będziemy posiadali 2 eskadry samolotów F-35. To ultranowoczesne maszyny ze zdolnościami dotąd nieosiągalnymi dla naszych sił powietrznych. Do tego dojdzie warstwowa obrona powietrzna. Kupiliśmy baterie Patriot, używają je wojska USA, a to rekomendacja sama w sobie. Realizujemy także program Narew. Administracja USA chce wzmacniać Polskę, nasze zdolności obronne i siłę wojskową naszego państwa. Demonstruje to poprzez delegowanie kolejnych tysięcy żołnierzy do naszego kraju. Będziemy zabiegać o szybsze potraktowanie naszych zamówień zbrojeniowych w USA.

Dobrze, że rozmowy trwają. Oby sprzęt z USA jak najszybciej wzmocnił naszą obronę.

defence24.pl/ as/