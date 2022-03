Słabnie koniunktura bankowa. PENGAB na minusie

Sponsoring Ekstraklasy przyniósł PKO Bankowi Polskiemu w okresie od 16 marca 2020 r. do 15 marca 2021 r. blisko 321 mln zł ekwiwalentu reklamowego – wynika z analiz firmy badawczej Sponsoring Insight. W porównaniu do takiego samego okresu rok wcześniej oznacza to wzrost o 30 proc. – wtedy suma ta wyniosła 245 mln