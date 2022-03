Poczta ostrzega klientów przed możliwą kampanią phishingową

Zespół CERT Poczty Polskiej otrzymał informację o rejestracji domen internetowych podszywających się pod Pocztę Polską - poinformował w czwartek operator. Jak dodano zarejestrowane domeny to m.in.: poczla-poiska.pl oraz poczta-polska.pt

Zespól prasowy Poczty Polskiej przestrzega, że podszywanie się pod znane firmy w internecie to częsty sposób cyberprzestępców, by wyłudzić dane lub pieniądze od nieświadomych użytkowników.

Nazwy rzekomych domen Poczty Polskiej, które pojawiły się ostatnio w internecie, zostały skonstruowane tak, by jak najwierniej przypominać w zapisie istniejącą stronę Spółki. Fałszywe strony różnią się od oficjalnej jedynie jedną literą. Wystarczy chwila nieuwagi, by paść ofiarą kradzieży. Spółka apeluje do klientów, by uważnie przyglądali się adresom stron oraz o to, by nie klikali w podejrzane lub otrzymane od nieznanych osób linki - tłumaczy rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski.