Absurdalne ceny. Wzrost zainteresowania o 60 proc.!

Miejsce postojowe to najbardziej poszukiwane udogodnienie przy kupnie lub wynajmie mieszkanie, istotniejsze niż balkon czy klimatyzacja - wynika z raportu serwisu Otodom, który przeanalizował dane z 7 miast. Wynajem samego miejsca parkingowego w Warszawie to nawet 600 zł miesięcznie.

Liczba poszukiwanych ofert z dostępnym miejscem parkingowym - tak w przypadku najmu, jak i kupna mieszkania - wzrosła w kwietniu o 60 proc. rdr.

Wyzwania dla starszego budownictwa

Jak piszą autorzy raportu, o ile przy zakupie mieszkania od dewelopera możliwość zakupu garażu jest standardem, to w starszym budownictwie temat parkowania stanowi wyzwanie. Jednak wzrasta liczba ofert mieszkań zarówno na wynajem, jak i sprzedaż od prywatnych właścicieli z miejscem do parkowania (garażem lub zewnętrznym stanowiskiem postojowym). W kwietniu tego roku było to odpowiednio 47 proc. i 59 proc. wszystkich dostępnych ogłoszeń.

Podaż a popyt

Według serwisu w perspektywie kolejnych miesięcy ta podaż będzie dalej rosła, podobnie zresztą jak popyt.

Posiadanie garażu jest w Polsce priorytetem, znacznie ważniejszym od balkonu, ogródka, windy czy klimatyzacji i to niezależnie od pory roku – tłumaczy starsza analityczka Otodom Karolina Klimaszewska.

Gdzie najwięcej ofert sprzedaży mieszkań z garażem?

Wśród siedmiu głównych miast, najwięcej ofert mieszkań na sprzedaż z garażem znajduje się w Katowicach i Trójmieście - 75 proc. ofert posiada miejsce parkingowe. W Trójmieście oferta nieruchomości na wynajem z garażami wynosi 59 proc. Zdaniem ekspertów, może to wynikać z dużego udziału nowego budownictwa na rynku, a także aspektu turystycznego, gdzie parking jest atrakcyjnym udogodnieniem dla urlopowiczów. W Warszawie oferty z miejscem parkingowym to 55 proc., w Krakowie - 49 proc.

Z kolei najmniej mieszkań na wynajem z garażem jest we Wrocławiu (48 proc.), Katowicach (44 proc.) i Poznaniu (42 proc.).

Miejsce parkingowe a czynsz

Według raportu kwestia miejsca parkingowego warunkuje wysokość czynszu; dostępność miejsca parkingowego przekłada się przeciętnie na wyższą cenę najmu nawet o 2-3 proc. za mkw.

W siedmiu największych miastach średnio połowa dostępnych mieszkań na wynajem i prawie 6 na 10 lokali na sprzedaż oferuje garaż. Wzrasta też podaż samych garaży. W kwietniu było to 5 proc. więcej w ujęciu rocznym.

Sprzedaż samochodów wzrasta

Z danych serwisu Otomoto wynika, że sprzedaż detaliczna samochodów rośnie - w marcu br. na rynku było 20 proc. samochodów więcej niż przed rokiem, a 10 proc. Polaków zamierza kupić samochód w ciągu roku. Od stycznia br. popyt na garaże osiągnął najwyższy poziom od dwóch lat - podano w raporcie Otodom.

Wynajem?

W przypadku wynajmu miejsca postojowego, na cenę wpływa lokalizacja, a także lokalna polityka parkingowa, na którą składa się: dostępność publicznych stanowisk, systemów park and ride oraz stref płatnego parkowania. W Warszawie koszt zakupu miejsc parkingowych zazwyczaj nie przekracza 50 tys. złotych. Najwięcej ofert mieszkań na sprzedaż z garażem dotyczy Wesołej (93 proc.), na drugim miejscu znajduje się Ursus (93 proc.), a na trzecim Rembertów (88 proc.). Ze względu na to, że są to dzielnice peryferyjne, transport samochodem może okazać się wygodniejszym i szybszym rozwiązaniem niż komunikacja publiczna - uważają autorzy.

Najwięcej dostępnych ofert najmu miejsc postojowych jest na Woli, a średnia stawka najmu to nieco ponad 350 zł za miesiąc. Kolejnymi dzielnicami ze zbliżonymi cenami najmu są Mokotów oraz Żoliborz. Na Białołęce i Ochocie to około 390 zł, a w Wilanowie 375 zł. Najdrożej jest w Śródmieściu, gdzie ceny sięgają 600 zł miesięcznie.

