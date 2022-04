Czy wojna na Ukrainie oznacza braki żywności w Polsce?

Wojna na Ukrainie nie zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu w Polsce - powiedział analityk PKO Banku Polskiego Mariusz Dziwulski. Zaznaczył jednak, że w obecnej sytuacji możliwości ograniczenia wzrostu cen produktów rolnych są ograniczone.

Według Dziwulskiego, zahamowanie eksportu z objętego działaniami militarnymi kraju (blokada portów na Morzu Czarnym i wewnętrze problemy logistyczne), powoduje ryzyko krótkoterminowego szoku podażowego na globalnym rynku niektórych artykułów spożywczych, takich jak pszenica, olej słonecznikowy, kukurydza czy śruta słonecznikowa.

„Wynika to z faktu, że Ukraina ma znaczący udział w światowym handlu tymi produktami; np. w przypadku oleju słonecznikowego jest to ok. 50 proc., w przypadku śruty słonecznikowej - 60 proc., a w przypadku kukurydzy i pszenicy odpowiednio 16 proc. i 10 proc.” - powiedział.