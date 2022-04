Glapiński: Podnosząc stopy procentowe, nie ryzykujemy stagnacji

Podejmując decyzje o podwyższaniu stóp procentowych, nie ryzykujemy, że znajdziemy się blisko stagnacji gospodarczej, choć zacieśnianie polityki pieniężnej nieco osłabia koniunkturę, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński

Koniunktura jest mocna. Podejmując decyzje o podwyżce stóp procentowych, nie ryzykujemy tym, że zejdziemy do jakiegoś okresu bliskiego stagnacji gospodarczej. Koniunktura jest bardzo mocna. My, oczywiście, podejmując decyzje o zacieśnieniu polityki pieniężnej, osłabiamy nieco koniunkturę - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Ale przypominam, że wzrost PKB w I kw. to było 7%. Czyli bardzo mocna koniunktura, natomiast w związku z Ukrainą obecna i prognozowana inflacja - wysoka. No i do tego nastąpi wzrost ekspansywności polityki fiskalnej, co jest oczywiste i konieczne. Te trzy elementy razem skłaniają do bardzo zacieśniającej polityki pieniężnej - dodał.