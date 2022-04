Ubezpieczenie zakupów, transakcji internetowych i podróży w pakiecie z kartą kredytową

Innowacyjna oferta od PZU i Pekao. W pakiecie z Kartą Kredytową z Żubrem klienci Banku Pekao zyskają od PZU ubezpieczenia zakupów, transakcji internetowych oraz podróżne. Dzięki nim klient może otrzymać zwrot kosztów kupionych przy użyciu tej karty towarów w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia czy utraty. Ubezpieczyciel zapewnia także klientom płacącym za zakupy w internecie kartą zwrot kosztów zakupu , jeśli dostarczony produkt jest np. wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, a klient ma problemy z odzyskaniem pieniędzy od sprzedawcy. Składkę ubezpieczeniową opłaca Bank Pekao SA

Zaspokajanie potrzeb klientów w sposób zintegrowany i kompleksowy jest naszym priorytetem. Rozszerzamy dla klientów Banku Pekao ofertę ubezpieczeniową oraz przygotowujemy całościowe rozwiązania, które uzupełniają produkty bankowe. Wdrożenie ubezpieczenia do kart kredytowych przybliża nas do realizacji tego celu. PZU SA zadba o bezpieczeństwo klientów banku podczas urlopu zarówno w Polsce, jak i za granicą, obejmie ochroną zakupione towary, a także zabezpieczy transakcje internetowe dokonane kartą kredytową – mówi Agnieszka Gocałek, dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego w PZU.

Klienci banku otrzymują możliwość wyboru jednego spośród trzech dostępnych pakietów - Standardowego, Złotego lub Platynowego, które można elastycznie zmieniać w aplikacji mobilnej PeoPay. W każdym pakiecie klient zyskuje ochronę w ramach ubezpieczenia zakupów i transakcji internetowych, dzięki której może otrzymać zwrot kosztów (do 1000 zł w pakiecie Standard) kupionego przy użyciu Karty Kredytowej z Żubrem towaru w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia w razie np. pożaru lub zalania w domu oraz utraty w wyniku włamania lub rabunku. W przypadku transakcji internetowych, PZU może zwrócić koszty (do 1000 zł w pakiecie Standard) za kupiony przez internet przy pomocy karty produkt, jeśli np. klient otrzyma towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem i będzie miał problem z odzyskaniem pieniędzy od sprzedawcy.

Wyższe bezpieczeństwo i komfort podróżowania

PZU daje również posiadaczom Kart Kredytowych z Żubrem wsparcie w razie nieoczekiwanych problemów podczas podróży. W pakietach Złotym i Platynowym klient otrzymuje ubezpieczenia podróżne w Polsce i za granicą, a od Peako także dodatkowe korzyści ułatwiające podróżowanie. Ubezpieczenie podróży obejmuje koszty leczenia i assistance (w tym zachorowanie na COVID-19) oraz NNW na wypadek śmierci do 100 000 zł w wariancie Złotym lub do 200 000 zł w wariancie Platynowym. Posiadacze karty w obu pakietach otrzymują również bezpłatny dostęp do saloników lotniskowych, czyli możliwość oczekiwania na opóźniony lot w komfortowych warunkach, z dostępem do darmowych przekąsek i Wi-Fi w ramach usługi Flight Delay Pass. Z saloniku może skorzystać posiadacz karty i 4 osoby towarzyszące. Jest to jedna z najlepszych ofert tego typu dostępnych w Polsce.

W przypadku wyższych pakietów rosną kwoty, do jakich PZU zwraca koszty ubezpieczenia zakupów i transakcji internetowych (do 3000 zł w wariancie Złotym i do 6000 zł w wariancie Platynowym). Decydując się na najwyższy wariant - Platynowy, klient zyskuje również usługi assistance Pakiet Sport (obejmujący m.in. sporty zimowe) i ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz ochronę w ramach wszystkich ubezpieczeń w podróży, także dla jednego współuczestnika.

W Pakiecie Standard Karta Kredytowa z Żubrem dostępna jest za 0 zł bez żadnych warunków. Opłata za obsługę karty w pakiecie Złotym wynosi tylko 19 zł/ mies. oraz 39 zł/ mies. w pakiecie Platynowym. Natomiast wykonując transakcje na łączną kwotę min. 2000 zł miesięcznie w pakiecie Złotym lub min. 3000 zł w pakiecie Platynowym, dodatkowa opłata za obsługę karty nie zostanie naliczona. Ze szczegółami oferty i korzyściami jakie daje posiadanie Karty Kredytowej z Żubrem można zapoznać się na stronie https://www.pekao.com.pl/karta-z-zubrem/