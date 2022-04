Ropa z Kazachstanu blokowana przez Rosję?

Awaria ważnej trasy transportu ropy. Zamieszani są Rosjanie. Prawdopodobnie dlatego, ze Kazachstan nie poparł rosyjskiej agresji na Ukrainie

Wciąż nie wiadomo kiedy uda się usunąć wszystkie skutki poważnej awarii terminali naftowych Caspian Pipeline Consortium. Straty idą w setki milionów dolarów, a strony przerzucają się winą. W tle możliwe są także spory polityczne. Ponieważ CPC przechodzi przez terytorium Rosji, to ona w praktyce kontroluje kazachski eksport ropy. Awaria może być elementem presji Rosji wywieranej na Kazachstan. Moskwa może pokazać, że kazachski eksport ropy pozostaje pod jej kontrolą.

Kazachstan to jeden z czołowych producentów ropy naftowej na świecie. Jednak przez to, że Morze Kaspijskie to w praktyce wielkie jezioro słone, bez bezpośredniego połączenia z innymi morzami, eksport ropy naftowej z tego kraju jest poważnie utrudniony.

Właśnie przez to Kazachstan musi korzystać z rurociągów. Jednym z nich jest CPC - Caspian Pipeline Consortium. Ropociąg liczy 1500 km i łączy kazachskie pole naftowe Tengiz z rosyjskim portem nad Morzem Czarnym – Noworosyjskiem. Jego dzienna przepustowość to maksymalnie 1,4 mln baryłek. To tyle, ile przeciętnie wydobywa ropy jeden z jej dużych producentów w ciągu doby.

Od kilku tygodni eksport kazachskiej ropy ma poważne problemy. Dwa z trzech punktów napełniania tankowców z Noworosyjsku ucierpiały z powodu wiosennych sztormów. Oficjalnie wstrzymały one pracę od 23 do 28 marca, później teoretycznie wznowiły, ale system wysyłki wciąż niedomaga. Nie wiadomo, co dokładnie się dzieje. Wiadomo tyle, że kraj z tego tytułu poniósł ogromne szkody.

Jak poinformował we wtorek 19 kwietnia wicepremier i minister finansów Kazachstanu Jerulan Żamaubajew, wszystko zależy od tego, jak długo problem będą korygowane i czy będą jakieś dalsze problemy. Szacuje straty na 100-150 miliardów tenge (220-330 mln dol.).

Eksperci szacują, że problemy z eksportem ropy przez CPC mogą być jeszcze większe. Rosyjskie media informują, że ostateczne przywrócenie pełni zdolności CPC może mieć miejsce dopiero pod koniec maja.

na podst. wnp.pl, mw

CZYTAJ TEŻ: Gaz tanieje

CZYTAJ TEŻ: Niemcy zrezygnują z rosyjskiego gazu? Ten wstrząs może być kluczowy!

CZYTAJ TEŻ: WIDEO. Szaleństwo cenowe na rynku samochodów!