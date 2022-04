Polskie firmy pomogą w odbudowie Ukrainy

Ministerstwo aktywów państwowych spytało spółki Skarbu Państwa o gotowość do udziału w procesie wsparcia naszego sąsiada w odbudowie po wojnie

Wojna na Ukrainie nadal trwa, a skala zniszczeń wywołanych przez Rosję jest ogromna. Większość zniszczonych budynków nadaje się do odbudowania, infrastruktura została uszkodzona, ale też przede wszystkim ucierpiała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej czy to rolniczej. Materialne szkody Ukrainy mają sięgać na razie nawet 60 miliardów dolarów. A przecież rosyjska agresja nadal trwa, więc będzie na pewno wyższa.

Jeżeli chodzi o bezpośrednie wsparcie finansowe, to Ukraina zapewne otrzyma wsparcie między innymi z Unii Europejskiej. Ale to nie wszystko.

„Rzeczpospolita” dotarła do treści maila, który Ministerstwo Aktywów Państwowych rozesłało do wszystkich spółek Skarbu Państwa. Resort Jacka Sasina pyta w nim zarządy tych spółek m.in. o ich wcześniejsze związki z Ukrainą, ewentualne jeszcze przedwojenne plany inwestycji w tym kraju, współpracę z ukraińskimi firmami. Chce też wiedzieć, czy poszczególne spółki rozważają udział w odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych, a jeśli tak, to jakie działania mogą podjąć. MAP zleca przy tym spółkom skarbu państwa przygotowanie odpowiedzi na te pytania do południa w poniedziałek. Zastrzega, że szczegółowe rozmowy będą się mogły odbywać po zakończeniu działań wojennych.

W tej chwili wszyscy koncentrują się oczywiście na wsparciu Ukrainy w obronie przed rosyjską napaścią, ale zdajemy sobie też sprawę z ogromu wyzwań, jakie pojawią się, gdy przyjdzie czas odbudowy. Jest jasne, że wtedy Ukraina również będzie potrzebować mocnego wsparcia. Dlatego wicepremier Jacek Sasin zlecił, by przygotować się do tego już teraz. Tym bardziej, że wiele naszych spółek prowadziło przecież interesy w Ukrainie przed wojną. Otrzymujemy też wiele sygnałów o potrzebie i gotowości do działań, które po ustaniu konfliktu doprowadzą do jak najszybszego przywrócenia mocy operacyjnych gospodarki w Ukrainie. W wielu wypadkach wprost wyrażane jest zainteresowanie współpracą ze spółkami Skarbu Państwa, które traktowane są jako najwiarygodniejsi partnerzy takich działań – mówi „Rzeczpospolitej” Karol Manys, rzecznik prasowy MAP.

