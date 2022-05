Ceny prądu znów szaleją!

Unijny mechanizm dostosowania cen na granicach (CBAM) spowoduje, że średnie ceny importu w sektorach nim objętych w 2030 r. wzrosną od 0,9 do ok. 3,9 proc. - przekazał resort klimatu i środowiska. Polska chce, by przy CBAM utrzymać darmowe ETS-y (unijny system handlu uprawnieniami do emisji) i o tyle zmniejszyć opłatę dla importerów