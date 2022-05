KE obniżyła prognozę PKB Polski na 2022 rok

Komisja Europejska (KE) zrewidowała prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 3,7% wobec spodziewanego w lutym br. wzrostu na poziomie 5,5%, wynika z wiosennej prognozy KE. Prognoza na 2023 r. to wzrost na poziomie 3% (wobec 4,2% prognozowanych w lutym)

Przewiduje się, że wojna będzie miała znaczny wpływ na działalność gospodarczą w okresie objętym prognozą, głównie za sprawą spadku nastrojów, załamania wymiany handlowej z Rosją i Ukrainą oraz wzrostu inflacji, który wpływa na siłę nabywczą. W szczególności oczekuje się, że większa niepewność co do perspektyw gospodarczych i podwyższona inflacja obniżą skłonność gospodarstw domowych do wydawania pieniędzy, choć duży napływ osób uciekających z Ukrainy pobudzi konsumpcję i nieco zrównoważy te czynniki. Oczekuje się, że inwestycje prywatne, zwłaszcza w sprzęt, pozostaną ograniczone w pozostałej części 2022 r., ponieważ niższe zaufanie powoduje odkładanie decyzji inwestycyjnych firm - czytamy w raporcie.

Oczekuje się, że zwiększona presja kosztowa i rosnące stopy procentowe również będą miały negatywny wpływ na inwestycje, zwłaszcza w budownictwie. Po stronie zewnętrznej, załamanie wymiany handlowej z Rosją i Ukrainą będzie miało wpływ na wzrost eksportu i importu. Jednak słabszy popyt krajowy i przewidywana deprecjacja złotego powinny mieć również znaczący wpływ na import, co doprowadzi do pozytywnego wkładu eksportu netto we wzrost gospodarczy w latach 2022 i 2023. Podsumowując, przewiduje się, że wzrost realnego PKB wyniesie 3,7% w 2022 r. i 3% w 2023 r. - czytamy dalej.