Prezes KNF: Moja filozofia to dialog z rynkiem

Moja filozofia to dialog z rynkiem - powiedział dr. hab. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podczas XXII Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie, gdzie trwają rozmowy o tym jak wykorzystać to, co najlepszego może mieć giełda do zaoferowania dla przyspieszonej jakościowo odbudowy gospodarczej

KNF skutecznie pilnuje prawa i jasnych reguł gry, jednocześnie prowadząc otwarty dialog z rynkiem kapitałowym. Przewodniczący KNF podkreślał, że rynek kapitałowy w Polsce jest dojrzały, a zmiana strategii komunikacji KNF z rynkiem przynosi dobre rezultaty. Jak podkreślał, nie tylko uznał, że między instytucją a rynkiem powinien być dialog, ale też przyjęta strategia.

Uważamy, że taka instytucja jak urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie może sobie pozwolić na to, żeby funkcjonować bez strategii i oczywiście można zadać sobie pytanie, czy moment jest dobry? Bo czy trudne czasy, to dobry czas na przygotowywanie strategii, która z założenia powinna być czymś trwałym? Doszliśmy do wniosku w zeszłym roku, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby żeby tej strategii nie mieć - zaznaczył prof. Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF. - Strategia opublikowana w 2020 roku to pierwsza strategia w historii tej instytucji i to było wyzwanie. Moja filozofia to właśnie dialog z rynkiem - dodał.

Jak zaznaczył, właśnie zwłaszcza teraz, w nawigowaniu między tzw. czarnymi łabędziami, w trudnych gospodarczo czasach pełnych wyzwań, taka mapa drogowa i drogowskaz jest bardzo potrzebna.

Otwartość na dialog z rynkiem na temat wyzwań i uwag rynku, a nawet sama obecność przedstawicieli urzędu to także nowa jakość na polskim rynku kapitałowym.