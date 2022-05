Prezes IDM: Trzeba znieść podatek Belki

Ruszyła XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich. Tematem przewodnim tegorocznej jest temat „Rynek kapitałowy wobec przemian gospodarczych XXI wieku i wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Jak wielokrotnie podczas inauguracyjnych wystąpień podkreślali prelegenci, polska gospodarka może wychodzić z obecnego postpandemiczno-wojennego kryzysu dwojako – pasywnie, albo chwytając giełdowego byka za rogi. A warto przy tym wykorzystać narzędzie jakim jest giełda, ponieważ polska gospodarka potrzebuje dziś inwestycji w innowacje, które są źródłem zwiększenia produktywności i konkurencyjności polskich firm oraz polskiej gospodarki.

Jak zaznaczano, warto to zrobić, ponieważ nadal ponad 70 proc. oszczędności Polaków trzymane jest w bankach, podczas gdy te same pieniądze mogłyby pracować na giełdzie, pomagając nie tylko samym inwestorom, ale dokapitalizowanym w ten sposób spółkom oraz ich projektom rozwojowym. A podnoszenie efektywności pracy w Polsce możliwe jest właśnie tylko w ten sposób - przez inwestycje.

Wielkość polskiego rynku kapitałowego jest za mała w stosunku do potrzeb gospodarki, a jego rola we wspieraniu jakościowego wzrostu gospodarczego jest wielokrotnie mniejsza w porównaniu do krajów wyżej rozwiniętych. Polska gospodarka potrzebuje tego mocnego silnika wzrostu, bo on jest fundamentem rozwoju gospodarczego opartego na innowacjach – mówi Waldemar Markiewicz – prezes Izby Domów Maklerskich. - W ostatnich dwóch latach powiało dużym optymizmem ze względu na przypływ inwestorów w obrotach na giełdzie. Rynek zaczął odzyskiwać zaufanie po wydarzeniach, które nastąpiły parę lat temu. Skutkowało to dużym zainteresowaniem firm pozyskiwaniem kapitału na rozwój, Z początkiem roku sytuacja się zmieniła. Mamy do czynienia z dużą niepewnością wynikającą z wojny. Przez czynniki zewnętrzne i niezależne od nas nastąpił odpływ kapitału z rynków rozwijających się, oczywiście w tym z Polski – dodaje. Jak wskazuje, i tak sytuacja wyglądała niezdrowo z punktu widzenia dojrzałej gospodarki jeszcze przed pandemią i tym bardziej przed wojną na Ukrainie. Jak wskazuje, pokazuje to poziom kapitalizacji spółek rynku regulowanego w stosunku do rocznego dochodu brutto. Na koniec 2020 roku poziom tej kapitalizacji wynosił 29 proc. To poniżej średniej gospodarek Unii Europejskiej – tam ten poziom wynosi 55 proc. W postępowej finansowo Wielkiej Brytanii, czy Francji wskaźnik ten wynosi 80 proc. Nawet w znanych z silnie tradycyjnego bankowego finansowania Niemczech wynosi on aż 60%. Co więcej, w Polsce nie dość, że ten poziom jest drastycznie niski, to jeszcze ostatnimi laty zaczął wykazywać dodatkowo trend spadkowy. Jak wskazuje, tak zdrowej i nowoczesnej gospodarki, z możliwościami finansowania ważnych inwestycji w Polsce nie zbudujemy.