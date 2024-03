Za rok będzie lepiej

Co należałoby zrobić, żeby za rok rynek był w lepszej kondycję niż jest obecnie? Podczas finałowego, końcowego panelu XXIV Konferencji Rynku Kapitałowego, padło kilka propozycji, które, jeżeli uda się je zrealizować, na pewno spodobają się inwestorom

Michał Szymański z VIG C-QUADRAT TFI SA tuż przed dyskusją przedstawił taki obraz polskiego rynku, w którym niewiele było akcentów pozytywnych. Można było odnieść wrażenie, że o ile gospodarka rozwija się dobrze, to rynek kapitałowy za nią nie nadąża. Teoretycznie pieniędzy nam nie brakuje, natomiast na rynek trafia ich mniej niż powinno.

Co tej sytuacji należałoby zrobić? Na przykład znaleźć sposób, by namówić inwestorów – których ewidentnie mamy za mało – małych i dużych, krajowych i zagranicznych, indywidualnych i instytucjonalnych, by weszli na polski rynek. Nie jest to takie proste, zwłaszcza, że w przestrzeni publicznej brakuje pozytywnej narracji o rynku kapitałowym, która by zachęcała do inwestowania, zwłaszcza inwestorów detalicznych. – Trzeba budować pozytywny przekaz, że inwestowanie w perspektywie długoterminowej jest korzystne. Zamiast tego dominuje raczej straszenie – mówił Marcin Groniewski z Santander TFI SA.