Tak ochronisz swój domek letniskowy. Dobre ubezpieczenie to podstawa

Czy to nad jeziorem, w górach, czy na polance przy lesie. Jeśli spełniłeś swoje marzenie o domku letniskowym, chroń go tak bardzo, jak to możliwe. Z polisą DOM w LINK4 możesz liczyć na pomoc w przypadku zalania wodą, pożaru i wielu innych zagrożeń

Urlopowy sezon właśnie się rozkręca i własny wakacyjny domek może być wspaniałym miejscem na wypoczynek. To doskonały sposób na to, by choć na weekend wyrwać się z miejskiego zgiełku i nabrać sił na cały tydzień. I wcale nie musi być to znany kurort. Ważne, żeby było blisko natury. Cisza, spokój, czyste powietrze. Czego chcieć więcej? Do tego nie trzeba dokonywać żadnych rezerwacji. W końcu jedziesz do siebie.

Taka nieruchomość może być nie tylko oazą relaksu, ale również opłacalną inwestycją. Domki letniskowe cieszą się coraz większą popularnością i stale zyskują na wartości. Chronisz nawet baterie słoneczne

Dom wakacyjny jest od czasu do czasu zamieszkiwany przez swoich właścicieli. Z tego powodu warto go chronić. Ubezpieczenie jest podobne jak w przypadku domu jednorodzinnego czy mieszkania.

Korzystając z polisy LINK4 DOM, możesz objąć ochroną domek letniskowy wraz ze stałymi jego elementami, czyli ścianami, dachem, schodami, a także urządzeniami trwale związanymi z budynkiem. Mogą to być grzejniki, wkłady kominkowe czy choćby panele fotowoltaiczne.

Ubezpieczając się w LINK4 DOM, zapewniasz sobie szeroką ochronę od rozmaitych nieprzewidzianych zdarzeń. Dostaniesz odszkodowanie za straty wywołane pożarem, uderzeniem pioruna czy nawet upadkiem szybowca lub drona.

Nie martw się żywiołami

Jednymi z największych obaw są zniszczenia wywoływane żywiołami. Pogoda bywa kapryśna i coraz więcej jest gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Spokojnie. LINK4 DOM także wtedy chroni Twoją nieruchomość. Polisa obejmuje szkody powstałe w skutek: silnego wiatru, zalania, deszczu nawalnego, dymu i sadzy, upadku drzew i masztów. Dodatkowo towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty akcji ratowniczej czy usunięcia pozostałości po szkodzie.

LINK4 oferuje również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody związane m.in. z posiadaniem lub używaniem domu letniskowego. Jeśli na przykład śnieg i lód spadnie z dachu Twojego domku na jednego z Twoich gości albo przechodnia, ubezpieczyciel może pokryć koszty poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku (np. wizyta lekarska, rehabilitacja, itp.).

Zwróć uwagę na szczegóły

Ubezpieczenie domu letniskowego możliwe jest tylko w przypadku ubezpieczenia mieszkania lub domu. Ubezpieczenie nieruchomości (mieszkania/domu i domu letniskowego) zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy również będzie dopasowana do nieruchomości, którą ubezpieczasz. Zależy ona od kilku czynników – na przykład wartości domu czy jego położenia.

Polisa w LINK4 jest bardzo elastyczna. Sam określasz sumę, do jakiej chcesz się ubezpieczyć. Należy pamiętać, że powinna ona odpowiadać wartości ubezpieczenia. Podana kwota będzie maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę. Warto zapoznać się ze szczegółami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i zwrócić uwagę na zastrzeżenia, które wyłączają odpowiedzialność firmy. Np. nie wypłaci ona odszkodowania za szkodę, która powstanie w czasie, gdy dom letniskowy będzie niezamieszkały przez okres dłuższy niż 180 dni. Co ważne, wyłączone z ubezpieczenia są domy letniskowe znajdujące się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie LINK4 DOM dostępne jest w LINK4. Szczegóły i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU dostępnym na www.link4.pl.

Warto też zasięgnąć fachowej porady konsultantów na infolinii 22 4444444 lub zapytać o szczegóły agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU.