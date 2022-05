Polska nieustannie namawia Niemcy do wspierania Ukrainy!

My regularnie namawiamy niemiecki rząd do realnego wsparcia walk ukraińskich żołnierzy na Ukrainie, ponieważ bez tej broni Rosjanie osiągną przewagę i mogą doprowadzić do tragedii; mogą doprowadzić do zniszczenia państwa ukraińskiego - powiedział we wtorek w Davos premier Mateusz Morawiecki.

Najpopularniejszy niemiecki dziennik „Bild” w poniedziałkowym wydaniu pyta retorycznie, czy kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie chce, aby Ukraina zwyciężyła w konfrontacji z rosyjskim agresorem.

Premier pytany był we wtorek w rozmowie z Polsat News w Davos o tę krytykę „Bilda” wobec kanclerza Scholza oraz o to, czy nie jest rozczarowany postawą niemieckiego rządu. Chodzi o dostawy ciężkiej broni, której Ukraina nie może się od Niemiec doczekać.

„My regularnie, systematycznie namawiamy niemiecki rząd do realnego wsparcia walk ukraińskich żołnierzy na Ukrainie, ponieważ bez tej broni Rosjanie osiągną przewagę i mogą doprowadzić do tragedii. Mogą doprowadzić do zniszczenia, kompletnego zniszczenia państwa ukraińskiego” - odpowiedział szef polskiego rządu.

„Niemcy powoli przekonują się do tej koncepcji. Mam nadzieję, że ich szczerość, która pojawiła się w ostatnich paru tygodniach, będzie kontynuowana i wsparcie dla Ukrainy będzie dużo szersze” - dodał Morawiecki.

