Sasin: Polska musi być krajem, który jest w stanie się obronić

Polska już nigdy nie może być krajem, który będzie podbity, a musi być krajem silnym, który jest w stanie się obronić - mówił w niedzielę w Jedwabnem (Podlaskie) minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas obchodów Dnia Sybiraka i odsłonięcia pomnika ppor. Bogdana Śleszyńskiego ps. „Łoś”

Jacek Sasin podkreślał nawiązując do daty 17 września, że współcześnie winniśmy wszystkim walczącym o wolną Polskę, prześladowanym, deportowanym pamięć, ale również wyciąganie nauki z historii.

„Wyciągamy i mówimy: Polska już nigdy nie może być krajem, który będzie podbity. Polska musi być krajem silnym, krajem, który jest w stanie się obronić, który buduje swoją potęgę militarną, ale również buduje skuteczne sojusze” - mówił minister aktywów państwowych. Przypomniał, że Polska jest w NATO, co gwarantuje nam bezpieczeństwo, ale niezależnie od tego rząd buduje silną polską armię, „żeby żaden wróg - czy to ze Wschodu, czy to z Zachodu - już nigdy nie mógł nas zniewolić, abyśmy nigdy nie musieli doświadczać tych cierpień, tych upokorzeń, których doznawali nasi przodkowie”.

Jacek Sasin podkreślał, że budowa silnej armii to także spłacanie długu wobec tych, którzy walczyli z okupantem niemieckim i sowieckim.

„Ale również musimy pamiętać i o tym, jaką wartością jest niepodległość, polskie niepodległe państwo; że tylko to nasze polskie własne państwo jest w stanie zapewnić polskiemu narodowi, naszemu społeczeństwu godne życie, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo, jest w stanie zapewnić rozwój” - mówił Sasin.

Dodał, że okupacje, zabory pokazały to, jak cenna jest dzisiejsza suwerenność, niepodległość, nasze państwo, które trzeba chronić. Dodał, że należy o tym pamiętać w obliczu obecnej sytuacji na Wchodzie, wojny w Ukrainie, którą rozpętała Rosja, „spadkobiercy tych, którzy na tej ziemi mordowali, torturowali, gnębili Polaków”.

Mówił, że należy pamiętać na co dzień o wnioskach i prawdach z historii, bo o niepodległość i suwerenność trzeba dbać na co dzień. „Chwała bohaterom, hańba okupantom i tym, którzy się tym okupantom wysługiwali. Hańba tym, którzy ściągnęli na Polskę nieszczęścia II wojny światowej” - mówił Sasin.

PAP/KG