Assistance Opony – dodatkowa pomoc w ramach pakietu OC w LINK4

Przezorny zawsze ubezpieczony – przysłowia są jedną z tych rzeczy, o których trafności przypominamy sobie najczęściej w momentach, gdy już coś się wydarzy. Stawiając czoła niespodziewanym. Są jednak chwile, których wymowę doskonale puentują znane nam od dziecka powiedzenia, tak adekwatne, że same cisną się na usta.

O tym, jak dobrze jest iść za radami zrodzonymi z doświadczenia wielu pokoleń, przekonała się niedawno pani Alicja (35 l.), na co dzień mieszkająca w niewielkiej miejscowości, nazywanej nieco żartobliwie sypialnią Krakowa.

Kilka lat temu przeprowadziliśmy się z mężem na wieś, zamieniając odziedziczone po babci mieszkanko w bloku na nowo wybudowany domek w spokojnej, podmiejskiej okolicy. Konieczność dojazdu do pracy i dowożenia dzieci na zajęcia szkolne czy korepetycje wiąże się oczywiście ze znacznie częstszym korzystaniem z prywatnego auta, które w poprzednim miejscu zamieszkania służyło nam raczej jako większy wózek na zakupy i pojazd wakacyjny.

O tym, jak trafne jest pewne przysłowie, przekonałam się ostatnio w czasie jednego z moich codziennych dojazdów. Tydzień temu, jadąc z córeczką do przyjaciół na weekend, miałam drobną stłuczkę. Nic się praktycznie nie stało, oprócz jednego. W moim aucie przebiła się opona! Z początku poczułam się bezradna. Co robić? Miałam wprawdzie koło zapasowe, ale leżący w bagażniku, zapomniany przez wszystkich lewarek, okazał się zepsuty.

Szczęśliwie przypomniałam sobie o Assistance Opony, zaoferowanym mi przez LINK4 w ramach podstawowego pakietu OC. Po szybkim zgłoszeniu telefonicznym sytuacji ubezpieczycielowi na przyjazd serwisu nie czekałam dłużej niż 30 minut, sama wymiana koła okazała się formalnością i już po chwili ruszyłam w dalszą drogę. Córka nawet nie zauważyła przerwy w podróży, zajęta rozmową z koleżankami przez telefon. Spokojnie mogłyśmy ruszyć w trasę. Na własnej skórze przekonałam się wtedy, że – jak wielokrotnie powtarzała mi mama – przezorny zawsze ubezpieczony.

Assistance Opony w LINK4 - zakres pomocy:

Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony to bardzo praktyczny produkt dostępny wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Dzięki niemu w razie wypadku nie będziemy musieli ponosić kosztów holowania pojazdu (do 100 km). Dodatkowo zyskujemy pomoc przy wymianie lub naprawie koła (do 2 tys. zł), a nawet możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego (do 3 dni).

W sytuacji unieruchomienia pojazdu wskutek uszkodzenia opony lub opon LINK4 zapewnia:

1- Wymianę koła na miejscu zdarzenia na koło zapasowe należące do wyposażenia pojazdu.

2- Holowanie do warsztatu (w przypadku braku koła zapasowego, zestawu naprawczego lub gdy odkręcenie uszkodzonego koła nie jest możliwe na drodze, lub uszkodzeniu uległa więcej niż jedna opona)

3- Naprawę opony lub opon, zgodnie z technologią napraw we wskazanym przez LINK4 warsztacie, do którego odholowany został pojazd.

Uszkodzenie opony rozumiane jest jako: przebicie, pęknięcie, wybuch opony, brak powietrza w oponie – wynikające z przyczyn innych niż wypadek.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest kalkulator OC i AC, który szybko i prosto wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

