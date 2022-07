Czeska policja ma Ferrari, nie pozwoli na nielegalne wyścigi

Czeska policja ma nadzwyczajne wsparcie. Służbę w poniedziałek rozpoczął samochód Ferrari F142-458. Ma być wykorzystywany przede wszystkim w walce z międzynarodowymi nielegalnymi wyścigami. Pojazd został zajęty przez policję jako mienie pochodzące z działalności przestępczej

Samochód ma być także wykorzystywany w pościgach za skradzionymi samochodami, które przejeżdżają przez Czechy do innych państw. Maksymalna prędkość ferrari to 326 km/h. W 2019 roku policja zarejestrowała około 30 nielegalnych wyścigów, których trasa prowadziła przez Republikę Czeską. W tych przypadkach są używane podobne pojazdy o ekstremalnych osiągach, które nie mogą w pełni konkurować ze zwykłymi patrolami – powiedział rzecznik policji Jakub Vinczalek.

Według policji ferrari jest jednym z wielu pojazdów, które są zabezpieczane każdego roku. Nie jest nawet najdroższym z nich, posiedział Vinczalek. W 2021 roku zajęto około 900 pojazdów, z których większość sprzedano na pokrycie szkód wyrządzonych przez ich właścicieli. Niektóre z tych pojazdów policja wykorzystuje do zadań służbowych. Przystosowanie do takich zadań ferrari kosztowało 300 tys. koron, czyli około 12 tys. euro. Dodatkowe 5 tys. euro wydano na uruchomienie i przegląd samochodu, który przez dziesięć lat był nieużywany. Koszt samochodu tej klasy to około 200 tys. euro.

