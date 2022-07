ZNP przyznał się do wielkich strat. Przez... alkohol

Związek Nauczycielstwa Polskiego przyznał się w swoich sprawozdaniach finansowych do sporych strat

Jak podaje Wirtualna Polska: Związek Nauczycielstwa Polskiego nabrał wody w usta: nie chce ujawnić, w co zainwestował i dlaczego, mimo że pytaliśmy o to dwukrotnie. (…) W najstarszym sprawozdaniu finansowym, do jakiego udało nam się dotrzeć - za 2017 r. - wartość produktów Stilnovisti wynosiła 248,5 tys. zł.

Dalej serwis tłumaczy, iż Stilnovisti specjalizuje się w inwestowaniu w alkohol. Głównie w beczki whisky, ale i wino. Inwestor decyduje, ile pieniędzy chce na ten cel przeznaczyć, a firma, z której usług decyduje się skorzystać, zakupuje alkohol w beczkach, który na przestrzeni lat powinien zyskać na wartości.

ZNP w ciągu kilku lat stracił spore pieniądze. Co prawda takie inwestycje zgodnie z prawem są legalne. Ale od 2019 roku wiadomo o problemach finansowych Stilnovisti.

W grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, na wniosek wierzyciela z Konina, dokonał zabezpieczenia majątku Stilnovisti Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Jednocześnie spółka nadal działała. Jeszcze w marcu 2022 r. w zachęcała do inwestowania w whisky, podkreślając, że jest jednym z najbardziej doświadczonych podmiotów na rynku.

Nie mamy potwierdzenia ze strony ZNP, że inwestycja dotyczyła beczek whisky, ale Związek również nie zaprzeczył, gdy zadaliśmy takie pytanie - pisze WP.

Po publikacji redakcja wGospodarce.pl otrzymała oświadczenie spółki Stilnovisti, które publikujemy poniżej.

„Oświadczenie Stilnovisti w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi inwestycji ZNP w beczki whisky:

Przeciwko spółce ani zarządowi nie toczy się żadne postępowanie prokuratorskie. Nie toczy się także żadne postępowanie upadłościowe przeciwko spółce. Wniosek z 2019 został wycofany na wniosek osoby, która go złożyła. Nie ma zarządcy przymusowego w spółce. ZNP obecnie zalega ponad 32 tys. zł za przechowanie i ubezpieczenie beczek whisky. Ich wartość po zabutelkowaniu jest zdecydowanie wyższa, niż cena zakupu, o czym wielokrotnie Stilnovisti informowało. Stilnovsiti proponowało nawet uczestniczenie w koszcie butelkowania beczek.

ZNP wypowiedziało umowę Stilnovisti i odmawia od 3 lat odbioru towaru ze Szkocji. Wielokrotne rekomendacje przekazywane Panu Broniarzowi pozostawały bez odpowiedzi, a zaksięgowanie towaru jako strata, na którym Stilnovisti jest w stanie uzyskać wynik na dzień dzisiejszy ponad 450 tys. zł po odliczeniu wszystkich kosztów jest kuriozalne. Informacje przekazywane za pośrednictwem mediów dotyczące straty wynikają li i jedynie ze sposobu zaksiegowania przez ZNP tej inwestycji, a nie jej realnej wartości.

Cieszymy się bardzo, że mamy możliwość przedstawienia jak dobrze można zarobić na szkockiej whisky. Obecnie najlepszą opcją wyjścia z inwestycji w whisky jest butelkowanie beczek, którą wielokrotnie proponowaliśmy ZNP.

Zachęcamy też wszystkich do korzystania z materiałów edukacyjnych, które publikujemy w zakresie inwestowania w alkohole. Jednocześnie pragniemy zapewnić wszystkich członków ZNP, którzy odprowadzają składki, iż zrobimy wszystko aby Pan Broniarz nie dopuścił do straty dla Związku.

Zabieg księgowy, który został przeprowadzony przez Pana Broniarza nie ma żadnego realnego związku z wartością towaru oraz inwestycją, na którą opiewa umowa pomiędzy ZNP a Stilnovisti.

ZNP zostanie pozwane przez Stilnovisti o ochronę dóbr osobistych w zakresie przekazywania nieprawdziwych informacji o spółce.”

