Aktywiści AI w Warszawie: Przyjąć migrantów z Białorusi!

Przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie działacze Amnesty International wystąpili z protestem w obronie praw uchodźców. Chodzi przede wszystkim o osoby, które są zawracane z polsko-białoruskiej granicy, w tym te, które posługują się rosyjskimi paszportami – czytamy na portalu Wp.pl. Do protestów doszło w sytuacji, kiedy nie umilkły jeszcze echa kompromitacji Amnesty International w Ukrainie. Po publikacji raportu z oskarżeniami wojsk ukraińskich o niepotrzebne narażanie cywilów zostało o nim powiedziane, że „odzwierciedla najgorsze narracje rosyjskiej propagandy”

Amnesty International domagała się w Warszawie otwarcia granic dla migrantów z Białorusi. Demonstracje odbyły się w piątek przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. Podczas demonstracji wznoszone były hasła, by powstrzymać nielegalne zawracanie osób poszukujących ochrony w Europie z granic Unii Europejskiej. Apelujemy do UE i państw europejskich o to, by polityki migracyjne chroniły ludzkie życie - informuje Wp.pl o żądaniach działaczy AI.

Liczba osób, które chcą przekroczyć granicę Białorusi z Unią Europejską wzrasta w ostatnich tygodniach. Litwa zgłasza już 100 osób dziennie i szuka pomocy w wojsku. „Tym razem prawdopodobnie zaangażuje się Rosja, ponieważ wszyscy mają rosyjskie wizy” - ocenia cytowany przez portal niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan w mediach społecznościowych.

Jak poinformowała w sobotę Straż Graniczna, minionej doby 9 cudzoziemców próbowało przedostać się z Białorusi do Polski. Kilka osób przepłynęło wpław rzekę Świsłocz.

Według SG wśród zatrzymanych w piątek cudzoziemców byli obywatele m.in. Iraku, Iranu i Egiptu. Czterech obywateli Syrii przepłynęło wpław rzekę Świsłocz na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach - informuje SG.

Z danych służb wynika, że w sierpniu prób przedostania się przez polsko-białoruską granicę do Polski odnotowano już 153, a od początku roku ponad 7,1 tys.

Kończą się odbiory techniczne ostatnich elementów stalowej zapory o wysokości pięciu metrów, zbudowanej na granicy z Białorusią; przęsła ustawione są już na całej zaplanowanej długości 186 km tego ogrodzenia. Na już ukończonych i odebranych odcinkach, prowadzone są prace związane z instalacją tzw. bariery elektronicznej, czyli systemu kamer i detektorów. Mają być zakończone do połowy września.

Przyglądając się ostatnim poczynaniom Amnesty International w Kijowie i w Warszawie można się zastanawiać, czy działania aktywistów wynikają wyłącznie z beztroski, niefrasobliwości i nadmiaru energii, którą w ten sposób w przestrzeni publicznej próbują wyładować, czy też ich akcje mają jakieś drugie dno?

wp.pl/PAP/mt