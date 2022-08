PGNiG wykorzysta drony do pomiaru emisji metanu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ogłasza konkurs na test usługi umożliwiającej zdalny pomiar emisji metanu za pomocą urządzenia montowanego na dronie lub na podstawie analizy zdjęć satelitarnych. Rozwiązania można zgłaszać do 31 sierpnia

Ograniczanie uwalniania do atmosfery szkodliwych gazów to jeden z priorytetów zielonej polityki UE. Przykładem wiodącego projektu w tym obszarze jest tzw. rozporządzenie metanowe nakładające na sektor energetyczny obowiązek cyklicznego badania poziomu emisji metanu. Chcemy dobrze przygotować się do tego wyzwania, dlatego postanowiliśmy zaprosić do współpracy wszystkie podmioty, w tym startupy, dysponujące ciekawymi technologiami. Jestem przekonany, że dzięki talentom i pomysłowości polskich innowatorów znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli nam raportować emisję metanu w sposób dokładny i optymalny kosztowo – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG SA.