Chińczycy tworzą grę na podstawie... "Krzyżaków"!

Ciekawa produkcja rodzi się w Państwie Środka! Studio LongYou Game tworzy egranizację „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza.

Królowa Jadwiga z gigantycznym dekoltem, Władysław Jagiełło jako piękniś z anime czy Wielki Mistrz jako zły czarownik… a wszystko to w stylistyce rodem z japońskiej mangi - oto Knights of the Cross, gra chińskiej ekipy LongYou Game Studio, będąca… egranizacją dzieła Sienkiewicza!

Jak czytamy na EndGame:

Produkcja przypomina klasyczne JRPGi - mocna stylistyka anime, dość odważne portrety postaci (w tym królowej Jadwigi) i rozgrywka będąca mieszaniną gry RPG i karcianki. W grę co prawda jeszcze nie zagramy, co najmniej do 2023 roku ale już teraz możemy cieszyć oczy screenami i filmikami przygotowanymi przez twórców z LongYou Game Studio.

Gra ma pojawić się na rynku w 2023 roku. Pytanie czy produkcja z Chin porwie polskich graczy?

