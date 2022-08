Przywyknij do dobrych zwyczajów – wystarczy 66 dni

66 dni – tyle według naukowców zajmuje człowiekowi wyrobienie nowego nawyku. Ważne, aby były to dobre nawyki, służące naszemu zdrowiu i samopoczuciu. W jaki sposób wyrobić nowy nawyk, który stanie się codziennym zwyczajem i sprawi, że będzie nam się żyło lepiej?

Fundamenty budowy nowego nawyku

Wszyscy chcą szybkich i spektakularnych efektów. Niestety, żeby osiągnąć sukces potrzebny jest czas i konsekwencja. Z pomocą przychodzą nam nawyki. Zacznijmy od ustalenia rzeczy, które chcemy wdrożyć do naszego życia, by stała się codzienną rutyną. Pomoże to naszemu mózgowi przyswoić ten zwyczaj i oswoić się z nim. Ważne, aby nie były to słowa: „chcę coś zrobić”, tylko „zrobię to”. To, w jaki sposób nastawiamy się, sprawia, jak bardzo realnie będziemy podchodzić do sprawy. Dobrym rozwiązaniem będzie zapisanie swoich postanowień na kartce i umiejscowienie ich w widocznym miejscu, tak aby widzieć je codziennie. Konsekwentne wdrażanie nowych nawyków każdego dnia z biegiem czasu przyniesie pozytywne rezultaty i „wejdzie nam w krew”.

Co warto wdrożyć na stałe do naszego życia?

Chyba najważniejszym i najczęściej wybieranym zwyczajem jest zmiana nawyków żywieniowych. Nie bez powodu, w końcu „jesteś tym, co jesz”. Nie należy od razu rzucać się z motyką na słońce. Z początku wybierzmy metodę „małych kroków”. Nasz umysł nie lubi nagłych, radykalnych zmian. Dobrze zacząć od spożywania owoców i warzyw do każdego posiłku oraz picia większej ilości wody. Miejmy w domu i ze sobą pełną butelkę wody i pijmy ją nawet, gdy nie odczuwamy pragnienia. Ograniczmy przetworzone jedzenie, słodycze i fast food.

Warto także wdrożyć regularną i umiarkowaną aktywność fizyczną. W sytuacji, gdy nie przepadamy za ćwiczeniami, dobrze jest postawić na chociażby 15 minut aktywności każdego dnia. Może to być spacer, korzystanie ze schodów, czy jazda rowerem do pracy.

W celu zorganizowania swoich działań, starajmy się nie prokrastynować swoich obowiązków. Przecież nikt nie lubi mieć czegoś ciągle z tyłu głowy. Ustalmy sobie plan dnia, który spiszemy poprzedniego dnia i działajmy według niego, nie odkładajmy niczego na później.

Spanie odpowiednią liczbę godzin w ciągu doby również przyniesie wiele korzyści. Nie tylko będziemy bardziej wyspani i zyskamy więcej energii, ale będziemy wychodzić z bardziej kreatywnymi pomysłami. Wspomożemy naszą regeneracje i będziemy bardziej wydajni.

Codzienne nawyki dają niezwykłe rezultaty. Pewne rzeczy po kilkudziesięciu dniach ćwiczeń, wykonujemy automatycznie i robimy je na pamięć. Pozwalają dobrze zorganizować dzień i wprowadzają małe cele w ciągu dnia, które musimy wykonać. Nasz mózg lubi osiągać takie drobne cele. Daje to wiele małych i przyjemnych odczuć załatwienia pewnych rzeczy, co sprawia, że czujemy się lepiej i poprawiamy sobie humor.

Czytaj też: Czy kawiarnie przetrwają wzrost cen gazu?

Filip Siódmiak