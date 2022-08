PKO BP: Inflacja utrzyma się na poziomie 15-16 proc.

Inflacja CPI pozostanie na poziomie ok. 15-16 proc. w skali roku do końca br., prognozują analitycy PKO Banku Polskiego. Według nich, szacowany wysoki wzrost inflacji bazowej przesuwa bilans ryzyka dla zmiany stopy procentowej NBP z 0-25 pb na 25-50 pb na wrześniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP)

Oczekiwany przez nas ‘płaskowyż inflacyjny’ przesunie się w górę - do końca roku inflacja CPI pozostanie na poziomie ok. 15-16 proc. w skali roku. Na początku roku kluczowe znaczenie dla procesów inflacyjnych będzie miała polityczna decyzja o skali podzielenia kosztów zwyżki cen energii między gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa energetyczne oraz budżet państwa. Dzisiejsze dane (szczególnie wzrost inflacji bazowej) przesuwają bilans ryzyka dla zmiany stopy procentowej NBP z 0-25 pb na 25-50 pb na wrześniowym posiedzeniu - czytamy w komentarzu banku do danych GUS o CPI.

Ekonomiści banku szacują, że inflacja bazowa wzrosła do 9,9 proc. r/r w sierpniu z 9,3 proc. r/r w lipcu, a jej impet (uśredniona zmiana m/m sa) ponownie zaczął rosnąć.

**ówny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła 16,1 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu 2022 r., według szybkiego szacunku danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 17,4 proc. r/r, nośników energii - wzrosły o 40,3 proc. r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 23,3 proc. r/r.W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,6 proc., nośników energii wzrosły o 3,7 proc., natomiast paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 8,3 proc., podano także.

Analitycy banku zwracają uwagę, że ceny nośników energii wzrosły najsilniej od marca (o 3,7 proc. m/m) i można spodziewać się dalszych wzrostów żywności - nawet do ok. 20 proc. r/r.

Ceny paliw były jedyną ‘dużą’ kategorią, która odnotowała spadki cen w sierpniu (-8,3 proc. m/m). Paliwa obniżyły wskaźnik inflacji r/r o 0,8 pkt proc., ale pozostałe kategorie ze znaczną nawiązką zniwelowały ten spadek - podsumowano.

Wcześniej główny ekonomista i dyrektor departamentu analiz ekonomicznych PKO Banku Polskiego Piotr Bujak oceniał, że inflacja może oscylować w granicach 15,5-16 proc. do września z dużym prawdopodobieństwem, iż jej szczyt może przesunąć się nawet do początku IV kw. br. i ukształtować się na wyższym poziomie.

isbnews.pl/mt