Biznes oparty na wartościach i innowacjach

Współczesny biznes doświadcza czasu przełomu. Wszczęta przez Rosję wojna wywróciła do góry nogami porządek międzynarodowy i wydaje się, że zweryfikowała dotychczasową politykę surowcową większości krajów europejskich. Polska jest przykładem państwa przewidującego zagrożenia, które umiejętnie przygotowało się do geopolitycznych zawirowań nadchodzących zza wschodniej granicy. Stabilność i przewidywalność gospodarki udało się utrzymać zarówno dzięki działaniom antykryzysowym i mobilizacji polskich przedsiębiorców, jak i konsekwentnej dywersyfikacji dostaw w strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego spółkach Skarbu Państwa oraz odpowiedzialnej postawie obywateli, którzy okazali wielkie serce ukraińskim uchodźcom - pisze Roman Jamiołkowski, Dyrektor ds. korporacyjnych, British American Tobacco na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Grupa BAT jest obecna na ponad 175 rynkach, posiada fabryki w ponad 40 krajach i zatrudnia ponad 52 tys. pracowników na całym świecie. Globalna działalność BAT skupia ponad 150 mln konsumentów oraz ponad 11 mln punktów sprzedaży detalicznej.

Nauczyliśmy się, że zrównoważony rozwój można osiągnąć dzięki solidnym partnerom. Nawet jeśli prawdą jest stwierdzenie Heraklita z Efezu mówiące, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, to Polacy te nadchodzące zmiany dobrze przewidują i prowadzą konstruktywny dialog ze światem biznesu. Dialog ten musi mieć jasne zasady. Dlatego nasza spółka od lat kieruje się zasadą transparentności i otwartości na komunikację z przedstawicielami administracji podatkowej. BAT Polska zasila polski budżet znaczącymi wpływami z tytułu podatków i napędza tym samym kolejne inwestycje. Rzeczpospolita jest otwarta na innowacje, co potwierdza rozwój naszego centrum R&D (eSmoking Institute) w Poznaniu.

Nauka wspiera innowacyjny biznes

Dochowując najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa, opierając się na fundamencie osiągnięć polskich naukowców, tworzymy nowe produkty, które wpisują się w program Tobacco Harm Reduction. Nowoczesne wyroby nikotynowe odpowiadają na zapotrzebowania ze strony klientów na mniej szkodliwe alternatywy dla papierosów tradycyjnych. Wierzymy, że świat nauki stanowi realne wsparcie dla innowacyjnego biznesu. W 2022 r. BAT zainwestował ponad 2 mld funtów w rozwój produktów nowych kategorii. Światowe kryzysy i zawirowania nigdy nie powinny wyłączać nas z myślenia o innowacjach i inwestycjach. Wymagają tego od nas sami konsumenci. Ewentualny niepokój, który rodzi się w umysłach ludzi podczas zbrojnych konfliktów u granic państwa, należy przekuć w budowanie głębszych relacji i zapewniać spokój przez zapewnianie stabilnych miejsc pracy. W naszej ocenie BAT Polska daje taką gwarancję.

Sektor FMC, do którego należymy, odczuwa także zmiany wynikające z postępującej cyfryzacji i robotyzacji. Polska to doskonała kuźnia wykwalifikowanej kadry zajmującej się automatyzacją procesów produkcyjnych i IT. Nieprzypadkowo zatem jedna z naszych najnowocześniejszych fabryk zlokalizowana jest w Augustowie. Nikotynowe płyny do papierosów elektronicznych produkujemy z kolei w fabryce eSmoking Liquids w Ostrzeszowie. Nadal jednak kluczowym ogniwem pozostaje dla nas kapitał ludzki. Czujemy ogromną satysfakcję z tego, że kolejny raz otrzymaliśmy certyfikację Top Employer 2023.

Odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska

Temat stabilnego rozwoju immanentnie łączy się z odpowiedzialnym podejściem do kwestii środowiskowych. W BAT wierzymy, że naszym obowiązkiem jest budowa lepszego jutra dla przyszłych pokoleń. Pragniemy, by nasze przedsiębiorstwo w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływało na klimat. Nasze procedury zarządzania środowiskiem oparte są na międzynarodowych standardach, w tym m.in. na wymaganiach normy ISO 14001. Zadeklarowaliśmy również osiągnięcie neutralności wobec efektu cieplarnianego do 2030 r. Warto przy tej okazji zauważyć, że wspomniana już fabryka w Augustowie w 100 proc. korzysta z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Nie możemy też pozostawać obojętni na kurczące się zasoby wody. Potrzebna jest także umiejętna gospodarka ściekami. Odpowiedzią na te wyzwania jest respektowanie przez nas Międzynarodowego Standardu Zarządzania Gospodarką Wodną, który nazywamy Standardem AWS (Alliance for Water Stewardship). W ten sposób chronimy cenne zasoby wodne również w Polsce, gdyż obiekt BAT w Augustowie otrzymał certyfikat AWS. Nasi pracownicy, często w ramach oddolnych inicjatyw, angażują się w akcje sprzątania lasu z okazji Dnia Ziemi. Chciałbym też wspomnieć, że nasz koncern w roku 2022 otrzymał ponadto ocenę „A” w zakresie ochrony klimatu w renomowanym rankingu CDP (Carbon Disclosure Project). Takie wyróżnienia motywują nas do dalszej pracy i napędzają do pozytywnych zmian w zarządzaniu.

Podsumowując ten obfitujący w zmiany okres, warto z pewnością podkreślić, że jedna rzecz pozostaje niezmienna – siła polskiej gospodarki. Cieszymy się, że BAT Polska jest jej częścią, i zamierzamy nie ustawać w kreatywnym szukaniu sposobów budowania lepszego jutra – w zgodzie z naszą strategią „A Better Tomorrow”.

Roman Jamiołkowski Dyrektor ds. korporacyjnych, British American Tobacco

