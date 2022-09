PGE modernizuje stację graniczną

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów rozpoczęła modernizację stacji 110/15kV Boguchwała Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego w gminach Boguchwała i Rzeszów. Wartość netto inwestycji wynosi 30 mln zł

GPZ Boguchwała jest stacją graniczną, współdzieloną z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), co czyni ją istotnym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego. Doprowadzona linią przesyłową 220 kV moc przez PSE do rozdzielni Boguchwała jest dalej dystrybuowana liniami 110 kV przez Oddział Rzeszów. Z modernizowanego obiektu wychodzą linie zasilające odbiorców na terenie działania PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów i Oddział Zamość. Obecnie ze stacji wychodzi 8 linii 110 kV, zasilających najważniejszych odbiorców przemysłowych w okolicy Rzeszowa.

Stacja 110/15kV Boguchwała jest szczególnie ważna dla rozwoju rzeszowskiego przemysłu i biznesu lotniczego - powiedział Grzegorz Pietrusza, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów – Inwestycja zasila między innymi szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej zakłady lotnicze w regionie – dodaje Pietrusza.

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawienie parametrów jakościowych dostarczanej energii oraz zwiększenie możliwości przyłączeniowych na terenach gmin Boguchwała i Rzeszów. Co więcej jedna z linii 110 kV stanowi istotny węzeł zasilający południową część Województwa Podkarpackiego oraz ważny element pierścienia linii 110 kV wokół Rzeszowa.

Rozdzielnia 110 kV zaprojektowana została jako napowietrzna, dwusekcyjna z podwójnym układem szyn zbiorczych z głównymi szynami rurowymi. Takie rozwiązania zapewniają wszystkim oszczędność miejsca w rozdzielnicy oraz dają gwarancję pewności połączeń, szybkiego montażu, a także zapewniają elastyczność w dystrybucji energii elektrycznej. Wyprowadzenie mocy z transformatorów 110/15kV zrealizowane zostanie za pomocą kabli miedzianych poprowadzonych w ziemi do jednostek transformatorowych o mocy 31MVA co przyczyni się do minimalizacji ryzyka awarii w stacji.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2023 r.

mat. prasowe, mw

