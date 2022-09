Prof. Piotr Gliński zdecydowanie o reparacjach od Niemiec

Co z reparacjami wojennymi od Niemiec? Na ten temat mówił wiceprezes Rady Ministrów i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Jak wskazał podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu wicepremier:

„Gdy pan Schetyna podczas prezentacji raportu wskazał, że to nie ma sensu - sam powiedziałem, że spodziewam się wolty Tuska, który powie, że to on stworzył ten raport i tak dalej. To jest taka opozycja, ci ludzie potrafią powiedzieć wszystko byleby dojść do władzy” - mówił Gliński dodając: „Postpolityka nieoparta na prawdzie i ciężkiej pracy tak wygląda”.