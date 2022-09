Internetowe zakupy nie dla wszystkich

75 proc. Polaków zamawia produkty online co najmniej raz w miesiącu, w tym 27 proc. kupuje w ten sposób przynajmniej raz w tygodniu – wynika z badania CBRE. Najczęściej zamawiane są: ubrania, sprzęt RTV i AGD oraz kosmetyki i perfumy.

Jak zwrócili uwagę autorzy raportu CBRE „Trendy w omnichannel w Polsce”, częstotliwość zakupów w internecie zwiększyły głównie pandemia i wojna. Obecnie 75 proc. osób zamawia produkty online co najmniej raz w miesiącu, w tym 27 proc. kupuje tak przynajmniej raz w tygodniu – wynika z najnowszego badania.

Rozwojowi e-commerce, poza pandemią i wojną, sprzyjają duża digitalizacja społeczeństwa oraz powszechność płatności mobilnych. W ocenie autorów raportu Polska ma sporo do nadrobienia w zakresie gotowości do dynamicznego rozwoju e-commerce.

Według Mariusza Majkowskiego z CBRE, Polska należy do krajów mniej przygotowanych na wzrost rynku e-commerce.

Słabo wypadamy pod kątem mobilnej sprzedaży internetowej, której wskaźnik według najnowszych danych Banku Światowego wynosi 1,8 proc. Niski jest też dostęp do stacjonarnego szerokopasmowego internetu, który ma 22 osób na 100. Euromonitor wskazuje, że Polska osiągnie 23 proc. penetracji e-commerce dopiero w 2026 roku. Taki poziom już teraz występuje w Holandii, Brazylii i Tajwanie – stwierdził Mariusz Majkowski.

Obecnie 29 proc. osób deklaruje, że częściej zamawia online produkty niż przed pojawieniem się Covid-19 i atakiem Rosji na Ukrainę. Częściej dotyczy to kobiet (30 proc. wobec 28 proc. mężczyzn).

75 proc. Polaków zamawia produkty w sieci przynajmniej raz w miesiącu. Grupą najchętniej wydającą pieniądze w internecie są osoby w wieku 25-44 lata, wśród których ok. 86 proc. kupuje z taką częstotliwością. Spośród wszystkich respondentów 13 proc. robi zakupy online co najmniej 2-3 razy w tygodniu, a 14 proc. - raz w tygodniu. W grupie osób do 24. roku życia co czwarta co najmniej raz w tygodniu kupuje online. Jedna piąta Polaków (21 proc.) odwiedza sklepy internetowe rzadziej niż raz na miesiąc, a 4 proc. - wcale.

Respondenci najczęściej przez internet kupują ubrania - deklaruje tak 58 proc. To głównie osoby w wieku 25-44 lata i kobiety, wśród których 69 proc. zamawia odzież online. Spośród mężczyzn przyznało tak 46 proc. Na drugim miejscu najchętniej kupowanych produktów w sieci jest sprzęt RTV/AGD (45 proc. wskazań). Częściej kupują go mężczyźni (57 proc.) niż kobiety (37 proc.).

W pierwszej trójce są tez kosmetyki i perfumy, które online zamawia 4 na 10 respondentów. Przez internet chętnie kupowane są też artykuły przemysłowe, takie jak środki czystości (37 proc.), książki i płyty (36 proc.) oraz zabawki dla dzieci (27 proc.).

PAP/RO